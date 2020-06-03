Более ста человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

От инфекции вылечились 85 жителей региона.

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Плюс 114 заражённых COVID-19 было зарегистрировано на Южном Урале за прошедшие сутки. Общее количество заболевших коронавирусом за весь период пандемии на сегодня составляет 3 356 человек, сообщает областной минздрав.



На текущий момент COVID-19 болеют 1 818 человек. За последние сутки из больниц выписаны 85 человек.

«Всего 1479 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Отметим, что на одном уровне держится количествоо погибших. За минувшие сутки от COVID-19 как основного или сопутствующего заболевания снова скончались 2 человека.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 — пациентка, 72 года; от других причин: злокачественные новообразования, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет»,— добавили в минздраве.

В минздраве напомнили, что в Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в общественных местах необходимо появляться только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, жителям не стоит забывать и пренебрегать мерами социального дистанцирования.