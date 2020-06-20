Южноуральцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Принять участие могут все желающие, и даже дети от 1 года.

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Жителей Челябинской области бесплатно проверят на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Тестирование будет проводить Роспотребнадзор. Подробнее о сроках и о том, как стать участником, рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

«С целью оценки напряженности иммунитета к COVID-19 у населения в период с 29 июня по 3 июля 2020 года в Челябинской области Роспотребнадзор проводит бесплатное тестирование жителей области на наличие антител к COVID-19. Исследование будет проводиться бесплатно»,— рассказали в ведомстве.

Участником тестирования может стать любой южноуралец в возрасте от 1 года и далее независимо от того, перенёс он заболевание или нет. Для этого необходимо заполнить опросник в период с 23 по 26 июня, оформить информированное согласие на участие в исследовании, которое необходимо подписать и принести с собой на забор крови, получить приглашение на электронную почту и прийти по указанному в нём адресу на забор крови.

«Для защиты личной информации имя волонтера будет закодировано в виде инициалов и номера при сборе данных и занесении в компьютерную базу. Данные, относящиеся к исследованию, могут быть доступны для органов здравоохранения»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что тестирование на антитела к COVID-19 позволит оценить популяционный иммунитет граждан и спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемии в Челябинской области, а также запланировать мероприятия по профилактике.