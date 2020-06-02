Семь работников медучреждения заразились коронавирусом в Кунашаке

С ними контактировали 52 человека.

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В Кунашаке семь работников медучреждения заразились коронавирусом. Помимо этого с ними контактировали 52 человека. Все они на данный момент направлены на самоизоляцию, сообщил главный врач районной больницы Ринат Рахматуллин.



«С 27 по 29 мая в Кунашакской районной больнице пришло 7 положительных тестов на COVID-19 у различных работников, обеспечивающих работу медицинской организации. В числе контактных определены 52 человека, все они отправлены на самоизоляцию, больше половины анализов по ним пришли отрицательные, оставшаяся часть мазков в работе»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе минздрава региона со ссылкой на Рината Рахматуллина.

Отмечается, что по постановлениям Роспотребнадзора были выполнены все санитарно-эпидемиологические мероприятия. В том числе проведена дезинфекция помещений. По состоянию на вторник, 2 июня, все отделения Кунашакской больницы принимают пациентов, жителям района оказывается необходимая помощь.

Напомним, по данным на утро вторника, 2 июня, в Челябинской области подтверждены 3 242 случая COVID-19. Прирост за сутки — 110 человек. 1 394 южноуральца, из которых 58 за сутки, выздоровели. 45 человек скончались от коронавируса и других заболеваний, которым сопутствовал COVID-19.