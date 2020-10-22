Коронавирусом в ядерном центре в Снежинске болеют 170 сотрудников

Обстановку на предприятии охарактеризовали как сложную.

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От коронавируса лечатся 170 сотрудников Снежинского федерального ядерного центра. Об этом сайту «Первый областной» рассказали представители организации.



Всего с начала эпидемии заразились 217 работников, 47 из которых уже выздоровели. Обстановку в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ назвали сложной, отметив, что болеют, как правило, группы людей, в основном трудящиеся в одной комнате. По словам начальника отдела охраны труда предприятия Николая Хохлова, сейчас Центр гигиены и эпидемиологии перестал выдавать постановления на изоляцию контактных по работе.

«Они „отрабатывают“ только семейные очаги. В настоящий момент готовится письмо на имя руководителей подразделений предприятия. Нам нужно понимать, что делать с такими работниками для предупреждения распространения COVID»,— добавил Николай Хохлов.

По словам специалиста, сами сотрудники РФЯЦ—ВНИИТФ стали ответственнее относится к профилактике коронавируса. Большинство из них на работе носят маски. Отметим, по данным Центра в Снежинске, по состоянию на 21 октября выявлено 740 больных COVID-19, с начала пандемии инфекция подтвердилась у 896 человек, выздоровели — 147.

Отметим, РФЯЦ—ВНИИТФ — предприятие оборонной промышленности, подконтрольное корпорации «Росатом». Сам Снежинск является одним из закрытых городов Челябинской области. В начале пандемии власти ужесточили правила въезда на территорию. Так, для выезда нужно было оформлять специальные пропуска. Однако инфекция всё равно просочилась в город.

