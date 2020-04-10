Два заразившихся коронавирусом жителя Снежинска вернулись из-за границы

Уже три недели они находятся на самоизоляции.

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Стало известно, что в Снежинске подтвердилось два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. О том, что снежинцы получили положительные результаты анализов стало известно вчера, 9 апреля вечером.

«Вчера вечером мы получили сообщение из Екатеринбурга, из филиала „Вектора“ о том, что два инфекционных получили положительную пробу. С ними сейчас работают наши врачи, им предписаны постановления. Эти люди были в отпуске, были за границей, инкубационный срок по периоду у них прошел, но 9 числа получили положительные пробы», — сообщил сайту «Первый областной» глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин.

На данный момент оба жителя находятся дома.

«Эти люди приехали из-за рубежа, находились в самоизоляции, не выходили из дома уже около 3 недель. У них был взят анализ и подтвердился результат. Все противоэпидемические мероприятия проводятся. Это семейный очаг, сейчас они продолжают находиться в самоизоляции. Проводится ежедневный контроль сотрудниками УВД. Проводится эпидемиологическое расследование», — прокомментировала ситуацию руководитель Межрегионального управления № 15 ФМБА России, главный государственный врач по Снежинску Юлия Круглик.

Оба заразившихся чувствуют себя хорошо, болезнь протекает без клинических симптомов