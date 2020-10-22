Рост продолжается: На Южном Урале выявлено ещё 123 больных коронавирусом

От инфекции вылечилось 42 жителя региона.

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В Челябинской области за прошедшие сутки подтвердилось ещё 123 случая заболевания коронавирусом. На утро четверга, 22 октября, в регионе выявлено 18 975 больных COVID-19, сообщает министерство здравоохранения региона. Из них 3 936 продолжают лечение.



«За прошедшие сутки выписаны 42 человека. Всего 14 409 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 745 225. За прошедшие сутки — 6 607 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Два человека с коронавирусом в качестве сопутствующего диагноза скончались в Челябинской области в минувшие сутки. Оба пациента были старше 65 лет.

«За прошедшие сутки умерли 2 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 65 лет; хронический лимфолейкоз, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 68 лет»,— добавили представители минздрава региона.

Добавим, до 1 ноября в Челябинской области функционирует режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе сохраняется обязательный масочный режим. Для того чтобы предотвратить заражение, необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и внимательно относиться к гигиене.