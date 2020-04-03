Закрытый Снежинск еще плотнее закрывает ворота

В городе введен режим повышенной самоизоляции.

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В понедельник Снежинск ужесточит въезды и выезды через КПП. В южноуральской запретке вводят особый режим самоизоляции. Ужесточение мер связано с тем, что в соседнем закрытом Озерске уже были зарегистрированы два условно положительных случая заражения коронавирусом — жители приехали из Вьетнама и Франции. Власти Снежинска не хотят, чтобы подобное произошло и в их городе.

Проехать через КПП и покинуть город можно будет только по специальному пропуску, форма уже размещена на сайте местной администрации. Кроме того, жителей продолжают информировать и призывать к самоизоляции.

«Разовые пропуска для въезда иногородних граждан аннулируются. А действие городских пропусков ограничивается», — рассказал Денис Шарыгин, заместитель главы Снежинского городского округа.

Для того, чтобы въехать в город, разрешение нужно получить у самого главы, только он может поставить свое согласование на пропуске. Покинуть Снежинск без веских оснований тоже не удастся, подтвердить экстренную необходимость поездки будет необходимо соответствующими документами. О приезжих работниках позаботиться необходимо их нанимателям.