Перед началом учебного года коронавирус обнаружили у директора одной из Верхнеуфалейских школ

В администрации заявили, что Людмила Голощапова находится на больничном.

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В Верхнем Уфалее в самом начале учебного года коронавирусом заразилась директор школы № 1 Людмила Голощапова. Информацию об этом сообщили местные СМИ. Как пишет паблик «Новости Верхнего Уфалея» во «Вконтакте», особое беспокойство выразили родители, чьи дети учатся в первой школе.



«В преддверии нового учебного года руководитель образовательной организации много общалась с педагогами может быть сорван образовательный процесс — переживают уфалейцы, чьи дети учатся в первой школе. Как пояснила управляющий управлением образования Лариса Репета, 1 сентября в первой школе прошли линейки, все учащиеся приступили к образовательному процессу. Срыва образовательного процесса нет»,— сообщает паблик «Новости Верхнего Уфалея».

В администрации Верхнего Уфалея не стали комментировать информацию о COVID-19 у Людмилы Голощаповой, отметив, что сейчас она находится на больничном.

Напомним, по данным регионального минздрава за прошедшие сутки в Челябинской области 73 новых заболевших COVID-19 и 133 выписанных. Общее число заболевших за весь период пандемии составляет 14 550 человек, количество выздоровевших 11 543, погибших — 376. В Верхнем Уфалее, по данным местного Роспотребнадзора, число заболевших составляет 129 человек.