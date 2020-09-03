380 южноуральцев с коронавирусом умерли с начала пандемии

Лечиться от заболевания продолжают более 2,5 тысяч пациентов.

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По данным на утро 3 сентября в Челябинской области зарегистрированы 14 626 заболевших коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 76 человек. В ковидных госпиталях продолжают лечиться 2 598 южноуральцев.

«За прошедшие сутки выписаны 62 человека. Всего 11605 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», — сообщает статистику региональный минздрав.

За все время буйства пандемии на территории региона провели более 513 тысяч исследований, которые были призваны выявить или опровергнуть наличие коронавируса у жителей. Только за последние сутки медики сделали 3 455 таких тестов.

Не смогли пережить инфекцию 380 южноуральцев. Четверо скончались за последние сутки, у всех коронавирус был сопутствующим заболеванием.

«От других причин умерли 4 человека: — атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 84 года; — атеросклеротическая болезнь сердца, сердечно-лёгочная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 72 года; — хроническая постинфарктная аневризма, кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; — атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 68 лет», — добавили в ведомстве.

Ранее «Первому областному» первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что значительный прирост заболевших за последние сутки произошел в Озёрске. В настоящее время специалисты разбираются, где и по какой причине это произошло.

Напомним, на территории региона продолжает действовать обязательный масочный режим. Для собственной безопасности южноуральцам необходимо надевать защитную маску при посещении общественных мест. Риск заражения коронавирусом при ее ношении значительно снижается.