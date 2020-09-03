Комиссия не нашла грубых нарушений по факту смерти от коронавируса супругов в Карталах

На течение заболевания решения врачей никак не повлияли.

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Межведомственная комиссия по факту гибели супругов в Карталах состоялась вчера, 2 сентября 2020 года. Главные внештатные специалисты Челябинской области рассмотрели решения, которые были приняты врачами по отношению к лечению погибших жены и мужа.

«Определенные дефекты были. Безусловно, надо было настаивать на госпитализации этой женщины с учетом всех сопутствующих заболеваний, но был выбран стационар на дому. На этом этапе, в принципе, было назначено адекватное лечение и препараты: и сахар нормализовали, и температуру. Когда стало ясно, что они контактные, о чем сообщил супруг при визите, сразу было принято решение о прохождении КТ. Она была на КТ в очереди первая, но ей стало плохо, причиной стал сахарный диабет. Пневмония при вскрытии обнаружена не была, там диабетическое сердце», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Грубых нарушений в действиях врачей комиссия не обнаружила. По словам первого вице-губернатора, на исход и течение заболевания не повлияли небольшие дефекты, которые зафиксировали при принятии решений врачами.