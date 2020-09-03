Прирост больных коронавирусом дал области закрытый Озёрск

За сутки в регионе зафиксированы 76 новых случаев заболевания.

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В Челябинской области были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вот уже несколько дней уровень заболеваемости находится примерно на одном показатели и не превышает 80 человек в сутки. Тем не менее, правительство региона и медицинские работники продолжают держать руку на пульсе и следить за тем, чтобы в области не образовывались новые вспышки и очаги заражения.

«4 летальных исхода за последние сутки, где COVID был сопутствующим заболеванием. У нас Озерск снова дал прирост, сейчас разбираемся, что там произошло и какие пациенты», — рассказала «Первому областному» первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, вплоть до грядущего воскресенья, 6 сентября, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Жителям Челябинской области не стоит терять бдительности и продолжать придерживаться мер профилактики.