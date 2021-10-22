Ирина Гехт рассказала о связи между смертностью от ковида и отказом делать прививку

В качестве антипримера первый вице-губернатор Челябинской области привела город Южноуральск

Власти Челябинской области не планируют принимать жесткие меры в отношении медиков, выступающих против прививок от коронавируса. Об этом во время брифинга по ковиду в пятницу, 22 октября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Вопрос возможных репрессий в отношении медработников подняли журналисты.

«Таких мер не будет. Мы очень много разговариваем с медработниками. И подобных сигналов по области уже практически нет. Это вопрос профессиональной этики. В начале осени у нас было много жалоб на Южноуральск, где врачи активно отговаривали прививаться. В итоге мы видим в городе низкий процент вакцинации и самые высокие показатели смертности. Вот результат», — привела негативный пример отказа от вакцинации Ирина Гехт.

Хуже всего, по оценкам властей, вакцинация продвигается в Златоусте, Миассе, Троицке и Еманжелинске.

Однако в целом по области первым компонентом вакцины привиты около 37% южноуральцев.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.

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Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

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