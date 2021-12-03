Где в Челябинской области можно привиться от коронавируса 3, 4 и 5 декабря

Полный перечень адресов и график работы вакцинальных пунктов

Минздрав Челябинской области напоминает, где можно привиться от коронавируса в эту пятницу и ближайшие выходные. Полный перечень прививочных пунктов и график работы приводит региональный Минздрав.

ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами

Челябинск

3 декабря

МФЦ, ул. Труда, 164

10:00—14:00

4 декабря

ТК «КС»

12:00—15:00

4, 5 декабря

ТРК «Алмаз»

12:00—18:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

16:00—20:00

Магнитогорск

4, 5 декабря

ТЦ «Тройка»

12:00—18:00

ТЦ «Паллада»

12:00—18:00

ТД «Лавка»

12:00—18:00

ТРК «Гостиный двор»

12:00—20:00

ТРК «Континент»

12:00—20:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23

12:00—20:00

Миасс

Администрация города

3 декабря

14:00—19:00

4, 5 декабря

12:00—17:00

Златоуст

3 декабря

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж

9:00—19:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16

20:00—8:00

4, 5 декабря

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж

10:00—17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16

20:00—8:00

Кыштым

3 декабря ТК «Радуга»

14:00—18:00

4, 5 декабря

ТК «Радуга»

10:00—14:00

Еманжелинск

3 декабря

Дворец культуры им. А. С. Пушкина

16:00—19:00

ПГТ Красногорский Дворец культуры им. В. И. Ленина

16:00—19:00

4, 5 декабря

Дворец культуры им. А. С. Пушкина

10:00—14:00

ПГТ Красногорский Дворец культуры им. В. И. Ленина

10:00—14:00

Сатка

4, 5 декабря

Дворец «Строитель» 14:00—19:00

Пласт

5 декабря

Школа № 10 9:00—15:00

Троицк

4, 5 декабря

Городской дом культуры

10:00—14:00

Чесма

5 декабря

ТЦ «Магнит»

10:00—14:00

3 декабря

Центральный рынок

10:00—13:00

Копейск

4, 5 декабря

Дворец им. Кирова

10:00—18:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287А

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—8:00)

Ж/Д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Уйское

Районная больница, приемный покой

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт Ж/Д вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Ж/Д вокзал, медпункт

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

Село Агаповка

Районная больница

Куса

Районная больница, приемный покой

Нязепетровск

Районная больница

село Кизильское

Районная больница

село Аргаяш

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3

9:00—22:00

Карталы

Городская больница, приемный покой

Кроме того, прививку жители могут поставить в будний день в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Не забываем о мерах профилактики: масочном режиме и социальной дистанции. Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.

Самый крупный областной прививочный пункт в КРК «Мегаполис» работает ежедневно — до 31 декабря. Привиться там можно с 10:00 до 20:00.

Но не все южноуральцы могут вакцинироваться в силу состояния своего здоровья. Что такое медицинский отвод, каким он бывает и кому он положен, объяснили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, жители Челябинской области, получившие медотвод от прививки против коронавируса, все-таки смогут посещать общественные места, где сегодня требуют QR-код. Такое решение вынес областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

