Южноуральцам объяснили, кто может получить медотвод от прививки против COVID‑19

Медицинский отвод может быть бессрочным и временным

В Челябинской области продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Но не все южноуральцы могут вакцинироваться в силу состояния своего здоровья. Что такое медицинский отвод, каким он бывает и кому он положен, объяснили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Медотвод можно получить при тяжелой аллергической реакции и гиперчувствительность к компонентам вакцин. К тяжелым аллергическим реакциям относят отек Квинке и анафилактический шок после введения какой-либо вакцины ранее. В этом случае необходимо обратиться к аллергологу, пройти обследование и получить медотвод.

При этом пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль, а также крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации, так как российские вакцины от COVID-19 гипоаллергенны. Также существуют основания, по которым можно получить временный медицинский отвод. Например, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии, с температурой выше 37 градусов, «скачущей» сатурацией, общим недомоганием.

Временный отвод дается при обострении хронических заболеваний, а также ОРЗ. При наличии хронических заболеваний необходима ремиссия в течение одного месяца до прививки.

«При наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации от коронавируса пациенту выдается специальная справка — медицинский отвод. Чтобы ее получить, нужно обраться к участковому терапевту. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием», — пояснила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Ольга Агеева.

Напомним, жители Челябинской области, получившие медотвод от прививки против коронавируса, все-таки смогут посещать общественные места, где сегодня требуют QR-код. Такое решение вынес областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.