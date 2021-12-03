Жители Челябинской области с медотводом смогут посещать общественные места

Теперь по справке из поликлиники пустят и в ТРК, и к парикмахеру, и в рестораны

Жители Челябинской области, получившие медотвод от прививки против коронавируса, все-таки смогут посещать общественные места, где сегодня требуют QR-код. Такое решение вынес областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

После введения обязательной вакцинации от ковида и QR-кодов жители Челябинской области оформили более шести тысяч справок о медотводе. Как правило, это люди, которые получили отсрочку от вакцинации после перенесенного заболевания. Такой медотвод обычно дают на месяц.

Людей, которых категорически не допускают до прививок из-за хронических заболеваний, всего около 600 человек. И им советуют, несмотря на разрешение, ограничить походы в общественные места, так как, имея ослабленный иммунитет, они больше всего подвержены риску заражения новой инфекцией.

Получить медотвод сегодня можно в поликлинике по месту жительства. Процедура может занять до нескольких дней. Дело в том, что терапевт или узкий специалист не могут выдать такую справку единолично. Каждый случай рассматривает специально созданная комиссия. Сам медотвод выглядит как обычная справка с печатью и подписями врачей.

Как в Челябинской области получить медотвод от прививки против коронавируса, читайте на нашем сайте.



Напомним также, что россиянам, имеющим медотвод, собираются выдавать временные QR-коды через портал «Госуслуги». Такую возможность ранее анонсировали на уровне Федерации.

Где нужны QR-коды в Челябинской области

И еще раз напомним, где нужны QR-коды для посещения общественных мест:

— это досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и иные мероприятия в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

— это объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м;

— это парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказывают подобные услуги;

— это пансионаты, санатории, профилактории, базы отдыха и другие места отдыха;

— с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года QR-коды спрашивают в ресторанах, кафе, столовых, барах и на других предприятиях общественного питания.