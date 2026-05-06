Когда домашний чайный гриб может навредить

Употреблять продукт следует с осторожностью

Питье чайного гриба с терапевтической целью прежде требует соблюдения нюансов изготовления напитка, иначе то, что должно быть лекарством, может стать отравой.

«Нарушение гигиенических и санитарных норм в процессе приготовления напитка в домашних условиях ведет к тому, что в банке с грибом легко создается благоприятная среда для болезнетворных бактерий. Принимая средство, имеющее патогенную флору, человек подвергает опасности свое здоровье», — предупреждают нутрициологи.

Всем, кто собрался вырастить чайный гриб у себя на кухне, необходимо организовать чистое пространство вокруг продукта или вовсе приобретать напиток в магазине, потому что промышленные производители обязаны гарантировать стерильность.

Отметим, что пить чайный гриб можно не всем, он противопоказан пациентам с гастритом, язвой, сахарным диабетом, также не рекомендован людям с повышенной чувствительностью зубов.

