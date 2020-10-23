За помощь врачам в борьбе с коронавирусом студенты-медики могут получить субсидии на жилье

В правительстве Челябинской области для них рассматривают различные возможности поощрения.

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Студентов-медиков, работающих в Челябинской области в период пандемии на скорой помощи, будут поощрять. Сейчас у областного правительства уже есть планы в этом направлении, которые в дальнейшем будут прорабатываться. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«Сейчас есть предложение транслировать на них программу „Земский доктор“ по выделению этих средств на приобретение жилья. Есть вариант жилищных сертификатов при определённом сроке выработки на станции скорой помощи — там три или пять лет. Сейчас это обсуждаем с ребятами, коллективом, думаю, в ближайшее время мы это решение примем для того, чтобы мотивировать к трудоустройству медперсонал на скорую помощь»,— отметила на брифинге по ситуации с коронавирусом Ирина Гехт.

Напомним, ранее для работы в период пандемии на помощь врачам вышли студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета и медицинского колледжа. Всего, по данным на начало октября, это более 300 человек. Ранее помочь врачам студентов попросила Ирина Гехт.

По информации регионального министерства здравоохранения, утром в пятницу, 23 октября, число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 19 000 и составило 19 104 человека. За сутки инфекция подтвердилась у 129 южноуральцев.