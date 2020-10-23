Правительство Челябинской области прорабатывает вопрос организации обсерваторов для родственников ковидных больных

Свои услуги готовы предоставить и частные гостиничные комплексы.

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В Челябинской области обдумывается вопрос создания обсерваторов для родственников людей, заболевших коронавирусом. Воплотить идею в жизнь в настоящее время из-за ограниченных возможностей бюджета, но уже поступали предложения от представителей бизнеса. Об этом сегодня, 23 октября, на брифинге по ситуации с коронавирусом в Челябинской области сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«Многие наши гостиничные комплексы предлагали свои услуги на этапе весенних подъёмов и. За счёт бюджета это пока достаточно напряжённо, поэтому мы смотрим на возможности, чтобы такие варианты предоставить бесплатно. Платные варианты возможны, если нам обратиться к ряду гостиниц, они нам предлагали эти услуги и в марте, и в апреле для того, чтобы люди могли воспользоваться гостиничными номерами для изоляции в случае заболеваниях их родственников, чтобы изолироваться в другом месте»,— рассказала Ирина Гехт.

Также в ходе брифинга был затронут вопрос долечивания и реабилитации больных COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения региона Виктории Сахаровой, комплекс этих мер проводится в медицинских организациях. В свою очередь в системе реабилитации в Челябинской области задействовано две организации.

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение — отдельные виды медицинской помощи. В реабилитационной системе у нас на сегодня задействованы две медицинские организации — „Карагайский бор“ со своей медицинской базой „Сосновая горка“ и наш центр реабилитации, который осуществляет реабилитационное лечение пациентов, уже прошедших этапы лечения и долечивания. Мы не останавливаемся и продолжаем проводить реабилитацию по профилям после ОНМК и травматологических операций, это идёт реабилитационная процедура в наших медицинских организациях», — подчеркнула Виктория Сахарова.

Добавим, на текущий момент в Челябинской области не осуществляются заезды в санатории для лиц, старше 65 лет. Также не работают и учреждения по линии соцзащиты. Эта мера была озвучена правительством региона ранее.