Челябинский гериатр рассказала о нетипичном течении «омикрона»

Новый штамм не отбивает способность различать вкус и запах

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает нетипичное течение болезни. У заболевших сохраняется способность различать запахи и вкусы, но проявляются другие симптомы. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду рассказала главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

«При „омикроне“ клиника болезни меняется. Больные больше не отмечают потерю обоняния и вкуса. Например, мои подопечные, пожилые люди, как правило, говорят, что в первые дни болезни у них болит горло, появляется насморк, кашель и сильные головные боли. Температура поднимается, но не выше 38 градусов. У многих она держится на уровне 37,3—37,5 градуса», — рассказала Татьяна Василенко.

При таком течении коронавирус легко принять за простую ОРВИ. Поэтому заболевшим важно вовремя сделать тест на ковид и установить истинную причину болезни.

Сделать тест сегодня можно в поликлинике по месту жительства. Также на следующей неделе в Челябинске и в Магнитогорске откроют первые ковидные поликлиники, где пройти экспресс-тест на ковид можно будет в течение 15 минут.







Также не следует забывать, что коронавирус по-разному протекает у привитых и непривитых.

Между тем пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих. Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев.



На пике пятой волны коронавируса пожилых челябинцев просят отказаться от встреч с родными. Самоизоляция снизит риск заражения «омикроном».



Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.