Челябинским школьникам после прививки от коронавируса дают выходной

Вакцинация подростков началась в школах и поликлиниках

В Челябинской области началась вакцинация школьников от ковида. Сделать прививку сегодня можно в ТРК «Мегаполис», в поликлинике, а также в школе. Одной из первых профилактическую кампанию поддержала челябинская школа № 15, сообщает Минздрав Челябинской области.

«Привить детей изъявили желание около ста семей. В основном речь идет об учащихся 10—11 классов. Двадцать подростков мы привили уже сегодня. Завтра эти ребята будут освобождены от посещения учебных занятий», — рассказала директор 15-й школы Ольга Торяник.

Школьникам до 15 лет прививку ставили с письменного разрешения их родителей. Начиная с 15 лет разрешение не нужно — школьники принимают решение о проведении вакцинации самостоятельно.

Перед прививкой подростка осматривают медработники: измеряют уровень кислорода в крови и давление, изучают медицинскую карту и заполненную на месте анкету. Процедура такая же, как у взрослых.

«Сама я прошла повторный курс вакцинации. А когда пришел „Спутник М“ для детей, решила привить ребенка. Моей дочке 13 лет. Она видела, что болеют ее друзья, и понимает, что нам нужна дополнительная защита», — говорит мама одной из школьниц Юлия Рахимова.

Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила на Южный Урал 25 января. Регион получил 2400 доз. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет и защищает от тяжелой формы болезни. Вакцину уже развозят по территориям области.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заразился 161 школьник.

Между тем Татьяна Голикова предложила ввести новые графики работы школ для борьбы с пандемией.



Власти Челябинской области заявили, что не намерены вводить дистанционное обучение в школах из-за роста случаев заражения коронавирусом.