В Челябинскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса «Спутник M». Сегодня, 25 января, она поступила на Областной аптечный склад, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

 «В Челябинскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса для подростков в количестве 2400 доз», — уточнили в пресс-службе.

Состав «Спутник М» повторяет состав вакцины «Спутник V», но составляет одну пятую от взрослой дозы препарата.

Напомним, препарат «Спутник М» предназначен для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Школьникам до 15 лет препарат будут вводить только с согласия их родителей или законного представителя. Согласие на прививку будет наобходимо оформлять в письменном виде.

Начиная с 15 лет ребенок сможет принимать решение о постановке прививки самостоятельно.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что вакцинировать детей будут, скорее всего, прямо в школах. Такой вариант наиболее предпочтителен, так как обезопасит детей от контактов с больными, которые приходят к доктору в поликлинике. Но и в поликлиниках можно будеть привиться.

Между тем Роспотребнадзор оценил вероятность перевода школьников на дистант в ближайшее время.