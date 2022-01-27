Школьники могут привиться «Спутником М» в челябинском КРК «Мегаполис»

Вакцина для подростков доступна в поликлиниках и школах

Пункты вакцинации начали прием подростков. Поставить прививку от коронавируса препаратом «Спутник М» можно в детских поликлиниках и школах Челябинской области. В Челябинске желающих привиться подростков могут принять и в мегапункте развлекательного комплекса «Мегаполис», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, во вторник в Челябинскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса для подростков в количестве 2400 доз. Партии вакцины разъезжаются в медицинские организации по всей Челябинской области.

«Вакцина „Спутник М“ — младший брат „Спутника V“. В ней содержится одна пятая дозировки от взрослый вакцины. Препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен. Вакцинироваться препаратом „Спутник М“ можно с 12 до 17 лет включительно», — напоминает пресс-служба областного Минздрава.

Поставить прививку «Спутник М» можно: в детской поликлинике по месту жительства, в школах при заполнении добровольных согласий на вакцинацию, а в Челябинске еще и в мегапункте КРК «Мегаполис».

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова поручила ввести новые графики работы в школах во время пандемии.