Алексей Текслер подтвердил, что в школах Южного Урала не будет введен дистант

Заявление прозвучало на традиционном совещании с правительством региона и главами муниципалитетов

Губернатор потребовал от глав регионов тщательно выполнять все рекомендации по борьбе с новым штаммом «омикрон», но подтвердил, что пандемийный кризис еще не наступил, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.

Руководство области обсудило ситуацию с появлением подтвержденных случаев заражения южноуральцев штаммом «омикрон». Алексей Текслер подчеркнул, что перевод школ региона на дистанционное обучение не планируется, другие дополнительные ограничительные меры — тоже.



«В Челябинске готова к работе дополнительная поликлиника для пациентов с подозрением на ковид, завтра она откроется. Аналогичная поликлиника заработает в Магнитогорске. Даны поручения распространить этот опыт на другие города региона», — отметил Алексей Текслер.

Уже начатые направления по борьбе с ковидом остаются актуальны. Мэры получили распоряжение проработать вопрос о добровольном переводе сотрудников предприятий на «удаленку», усилить пропаганду вакцинации и ревакцинации, продолжить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.