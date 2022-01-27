За минувшие сутки в Челябинской области провели более 17,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1221 положительный результат, среди заболевших есть 161 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 157 тысяч 937 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписаны 12 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 143 тысячи 240 южноуральцев. На лечении остаются 6930 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 5 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7705 южноуральцев.
Между тем первая поликлиника для больных COVID‑19 открылась в Челябинске.
В Челябинской области официально подтвердили 32 случая заражения омикроном.