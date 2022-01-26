Татьяна Голикова предложила ввести новые графики работы школ для борьбы с пандемией

Вице-премьер поручила работодателям максимально перевести сотрудников на дистанционную работу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила утвердить новые графики работы для школ и детских садов в регионах, сделано это для профилактики коронавируса. Работодателям также было поручено — перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на совещании Президента РФ с членами правительства.

Также вице-премьер отметила, что министерство труда и социальной защиты направило всем регионам рекомендации по принятию срочных мер по профилактике коронавируса среди получателей социальных услуг.

Напомним, в декабре Татьяна Голикова включила Челябинскую область в число «Ковидных» регионов.