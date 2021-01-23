Бесплатный тест на коронавирус в Челябинске 23 и 24 января: полный перечень адресов

Бригады медиков будут дежурить в нескольких ТРК и в одной поликлинике





Мобильные бригады медиков будут дежурить:



— в ТГ «Алмаз», у центрального входа, с 10:00 до 14:00;



— в ТГ «Алмаз», у «Леруа Мерлен», с 14:00 до 17:00;



— в ТРК «Космос» с 14:00 до 17:00;



— в ТРК «Горки» с 14:00 до 17:00;



— в ТРК «Куба» с 14:00 до 17:00;



— в ТРК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.



Кроме того, в ближайшее воскресенье, 24 января, бесплатное тестирование добровольцев пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Медики будут ждать горожан в кабинете № 103.



На тестирование нужно взять полис ОМС и паспорт. Также медики просят не есть, не пить и не курить за два часа до сдачи теста.



Результат анализа будет известен через несколько дней. Сдавшим тест горожанам его сообщат по оставленным номерам телефонов. По результатам предыдущих акций известно, что около двух-трех процентов всех тестов



Адреса бесплатного тестирования по всей Челябинской области смотрите по этой



Мы собрали



Также на нашем сайте В Челябинске продолжается бесплатное тестирование всех желающих на коронавирус. В эти выходные, 23 и 24 января, акция пройдет в нескольких торгово-развлекательных комплексах и в одной поликлинике. Мы узнали, куда приходить и что взять с собой.Мобильные бригады медиков будут дежурить:— в ТГ «Алмаз», у центрального входа, с 10:00 до 14:00;— в ТГ «Алмаз», у «Леруа Мерлен», с 14:00 до 17:00;— в ТРК «Космос» с 14:00 до 17:00;— в ТРК «Горки» с 14:00 до 17:00;— в ТРК «Куба» с 14:00 до 17:00;— в ТРК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.Кроме того, в ближайшее воскресенье, 24 января, бесплатное тестирование добровольцев пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Медики будут ждать горожан в кабинете № 103.На тестирование нужно взять полис ОМС и паспорт. Также медики просят не есть, не пить и не курить за два часа до сдачи теста.Результат анализа будет известен через несколько дней. Сдавшим тест горожанам его сообщат по оставленным номерам телефонов. По результатам предыдущих акций известно, что около двух-трех процентов всех тестов дают положительный результат.Адреса бесплатного тестирования по всей Челябинской области смотрите по этой ссылке Мы собрали последние новости о коронавирусе на раннее утро 23 января в отдельный материал.Также на нашем сайте история челябинца , который переболел коронавирусом, но уже полгода так и не чувствует себя здоровым. Мы узнали, что о «постковидном синдроме» думают сами врачи. И история супружеской пары , которая полгода сдает «ковидную» плазму, так необходимую для спасения тяжелых больных.