В Челябинске продолжается бесплатное тестирование всех желающих на коронавирус. В эти выходные, 23 и 24 января, акция пройдет в нескольких торгово-развлекательных комплексах и в одной поликлинике. Мы узнали, куда приходить и что взять с собой.
Мобильные бригады медиков будут дежурить:
— в ТГ «Алмаз», у центрального входа, с 10:00 до 14:00;
— в ТГ «Алмаз», у «Леруа Мерлен», с 14:00 до 17:00;
— в ТРК «Космос» с 14:00 до 17:00;
— в ТРК «Горки» с 14:00 до 17:00;
— в ТРК «Куба» с 14:00 до 17:00;
— в ТРК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
Кроме того, в ближайшее воскресенье, 24 января, бесплатное тестирование добровольцев пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Медики будут ждать горожан в кабинете № 103.
На тестирование нужно взять полис ОМС и паспорт. Также медики просят не есть, не пить и не курить за два часа до сдачи теста.
Результат анализа будет известен через несколько дней. Сдавшим тест горожанам его сообщат по оставленным номерам телефонов. По результатам предыдущих акций известно, что около двух-трех процентов всех тестов дают положительный результат.
Адреса бесплатного тестирования по всей Челябинской области смотрите по этой ссылке.
Мы собрали последние новости о коронавирусе на раннее утро 23 января в отдельный материал.
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