Все о коронавирусе в Челябинске на 23 января: бесплатный тест в ТРК и продление карантина для пенсионеров

Последние новости о коронавирусе в Челябинске и Челябинской области на 23 января 2021 года





По оценкам властей, ситуация с коронавирусом на Южном Урале стабилизируется. Свободный коечный фонд ковидных баз достигает 35%. Перепрофилированные стационары активно возвращают к плановому приему. До февраля к привычному режиму работы вернется областной госпиталь ветеранов войнов и



От коронавируса уже привиты около 12 тысяч южноуральцев. В основном это люди, чья профессия связана с риском заражения. Сейчас область делают упор на вакцинацию трудовых коллективов крупных промышленных предприятиях. С февраля вакцина «Спутник V» станет доступной для всех желающих. Тех, кто болел ковидом менее полугода назад, все же просят повременить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто вообще не имеет антител к новой инфекции. Переболевших ждут на вакцинацию ближе к осени.



Власти признали, что есть единичный случаи, когда привитые первой дозой вакцины пропускают вторую прививку. Медики сохраняют надежду, что эти люди все-таки доведут начатое до конца.



Сами переболевшие коронавирусом говорят, что месяцами не могут прийти в себя после болезни. Наш читатель Олег Ежков также столкнулся с «постковидным синдромом». Читайте на нашем сайте, как челябинец сам



Также стало известно, что власти не планируют выделять «Спутник V» для вакцинации в частных клиниках. Коммерческие медцентры намерены брать с посетителей деньги за расходные материалы и за работу медсестер и врачей, однако



В эту субботу и воскресенье, 23 и 24 января, южноуральцы могут бесплатно сдать мазок на коронавирус в больших ТРК региона. Полный



И это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 23 января 2021 года. Накануне глава региона Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь все работающие пенсионеры этого возраста могут оформить больничный до 21 февраля и получить пособие в размере месячной зарплаты.По оценкам властей, ситуация с коронавирусом на Южном Урале стабилизируется. Свободный коечный фонд ковидных баз достигает 35%. Перепрофилированные стационары активно возвращают к плановому приему. До февраля к привычному режиму работы вернется областной госпиталь ветеранов войнов и несколько крупных клиник От коронавируса уже привиты около 12 тысяч южноуральцев. В основном это люди, чья профессия связана с риском заражения. Сейчас область делают упор на вакцинацию трудовых коллективов крупных промышленных предприятиях. С февраля вакцина «Спутник V» станет доступной для всех желающих. Тех, кто болел ковидом менее полугода назад, все же просят повременить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто вообще не имеет антител к новой инфекции. Переболевших ждут на вакцинацию ближе к осени.Власти признали, что есть единичный случаи, когда привитые первой дозой вакцины пропускают вторую прививку. Медики сохраняют надежду, что эти люди все-таки доведут начатое до конца.Сами переболевшие коронавирусом говорят, что месяцами не могут прийти в себя после болезни. Наш читатель Олег Ежков также столкнулся с «постковидным синдромом». Читайте на нашем сайте, как челябинец сам поставил себе диагноз и что по этому поводу думают врачи.Также стало известно, что власти не планируют выделять «Спутник V» для вакцинации в частных клиниках. Коммерческие медцентры намерены брать с посетителей деньги за расходные материалы и за работу медсестер и врачей, однако это неприемлемо . Прививка от коронавируса должна остаться бесплатной.В эту субботу и воскресенье, 23 и 24 января, южноуральцы могут бесплатно сдать мазок на коронавирус в больших ТРК региона. Полный перечень мест , где дежурят мобильные бригады медиков, на нашем сайте.И это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 23 января 2021 года.