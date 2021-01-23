Накануне глава региона Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь все работающие пенсионеры этого возраста могут оформить больничный до 21 февраля и получить пособие в размере месячной зарплаты.
По оценкам властей, ситуация с коронавирусом на Южном Урале стабилизируется. Свободный коечный фонд ковидных баз достигает 35%. Перепрофилированные стационары активно возвращают к плановому приему. До февраля к привычному режиму работы вернется областной госпиталь ветеранов войнов и несколько крупных клиник.
От коронавируса уже привиты около 12 тысяч южноуральцев. В основном это люди, чья профессия связана с риском заражения. Сейчас область делают упор на вакцинацию трудовых коллективов крупных промышленных предприятиях. С февраля вакцина «Спутник V» станет доступной для всех желающих. Тех, кто болел ковидом менее полугода назад, все же просят повременить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто вообще не имеет антител к новой инфекции. Переболевших ждут на вакцинацию ближе к осени.
Власти признали, что есть единичный случаи, когда привитые первой дозой вакцины пропускают вторую прививку. Медики сохраняют надежду, что эти люди все-таки доведут начатое до конца.
Сами переболевшие коронавирусом говорят, что месяцами не могут прийти в себя после болезни. Наш читатель Олег Ежков также столкнулся с «постковидным синдромом». Читайте на нашем сайте, как челябинец сам поставил себе диагноз и что по этому поводу думают врачи.
Также стало известно, что власти не планируют выделять «Спутник V» для вакцинации в частных клиниках. Коммерческие медцентры намерены брать с посетителей деньги за расходные материалы и за работу медсестер и врачей, однако это неприемлемо. Прививка от коронавируса должна остаться бесплатной.
В эту субботу и воскресенье, 23 и 24 января, южноуральцы могут бесплатно сдать мазок на коронавирус в больших ТРК региона. Полный перечень мест, где дежурят мобильные бригады медиков, на нашем сайте.
И это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 23 января 2021 года.
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