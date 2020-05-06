Три защитника, нападающий и два тренера: Кто пришёл в «Металлург» в первые дни рынка свободных агентов?

Рассказываем, как магнитогорская команда формирует новый состав.

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Масштабные изменение в составе магнитогорского «Металлурга» произошли за первые дни мая. В команду пришли сразу 4 новых игрока и 2 тренера. Помимо этого клуб переподписал соглашения с несколькими своими хоккеистами, а также расторг контракт с одним из защитников.



Первым приобретением магнитогорцев в текущем межсезонье стал Никита Хлыстов. Защитник, который является воспитанником «Металлурга» и известен челябинским болельщикам по игре за «Трактор», стал игроком «сталеваров» в результате обмена с «Северсталью». Помимо этого состав «Металлурга» пополнили игроки обороны Артём Земчёнок и Егор Мартынов. Их соглашения рассчитаны на 1 и 2 года соответственно. Формируется в Магнитогорске и линия нападения. Так сегодня, 6 мая, «Металлург» подписал контракт с форвардом Владимиром Бутутзовым. 25-летний игрок проведёт в составе «Магнитки» ближайшие два года.

«„Металлург“ подписал контракт с нападающим Бутузовым. Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне за „Адмирал“ провёл 57 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков, заработал 26 штрафных минут и показатель полезности „-18“», — рассказали в пресс-службе магнитогорской команды.

Также в «Металлурге» сформирован новый тренерский штаб. Главным по-прежнему остался Илья Воробьёв, однако сменились его помощники. Помимо Фредерика Стиллмана, который присоединился к магнитогорцам в середине апреля, тренировать игроков «Магнитки» будут Клемен Мохорич и Александр Гольц. Отметим, что последний в 90-х играл за «Металлург» и является одной из легенд клуба.

«По поводу нового тренера вратарей Клемена Мохорича можно сказать, что решение принималось на основании огромного объёма тщательно собранных данных. Я с ним много разговаривал, собирали информацию о нём везде, где он работал, с кем он работал, как он работал. Мы разговаривали с вратарями, которых он тренировал в Континентальной хоккейной лиге, и было понятно, что он качественно и профессионально подходил к своим обязанностям, были хорошие отзывы. Что касается Александра Гольца, то он проделал большой объем работы в „Северстали“, мы внимательно посмотрели интересующие нас моменты, достаточно долго созванивались, общались по поводу общих взглядов на то, как должна действовать команда. В „Металлурге“ он будет отвечать за атаку, я уже поставил перед ним некоторые задачи, над которыми он сейчас работает, и могу сказать, что у него очень много интересных идей и решений — в данный момент мы их активно обсуждаем»,— заявил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Помимо новых игроков в «Металлурге» проводят работу и с текущим составом. Так, магнитогорцы до 2022 года продлили соглашение с защитником Артёмом Минулиным. Помимо этого, соглашения на новых условиях подписали вратарь Василий Кошечкин, игрок обороны Григорий Дронов и нападающий Николай Кулёмин.

«„Металлург“ на новых условиях, продиктованных введением потолка зарплат, переподписал контракты с голкипером Василием Кошечкиным (на сезон) и воспитанниками магнитогорского хоккея — нападающим Николаем Кулёминым (на два сезона) и защитником Григорием Дроновым (на сезон)»,

— сообщили в пресс-службе команды.

«Магнитку» уже в первый день открытия рынка свободных агентов покинули 10 игроков. Позднее, к ним присоединился ещё один хоккеист. Защитник Максим Матушкин покинул Магнитогорск после 2 лет в команде. Отметим, что до сих пор неизвестна судьба нового контракта Сергея Мозякина.

Напомним, «Металлург» закончил прошедший регулярный чемпионат на 7-м месте в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф «сталевары» встретились с «Барысом» из Нур-Султана и уступили в пятиматчевой серии. Магнитогорский клуб второй года подряд не смог пройти дальше первого раунда плей-офф.