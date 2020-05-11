Южноуралец напал на сотрудницу больницы в Миассе

Женщину госпитализировали.

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В Миассе Челябинской области посетитель городской больницы ударил сотрудницу медучреждения. Женщину госпитализировали, передаёт издание NewsMiass.ru.

Инцидент произошёл 7 мая около 16:30 в горбольнице № 2. Мужчина прибыл туда со своей супругой и травмированным ребёнком, но их приняли не сразу, поскольку была большая очередь. Однако мужчина ждать не захотел, и спустя всего пять минут после прибытия потребовал, чтобы его ребёнка приняли без очереди.

После того, как медики отказали агрессивному посетителю, он резко распахнул дверь и пнул первого попавшегося сотрудника больницы прямо в живот. А на пути оказалась женщина-сторож. От сильного удара она отлетела к противоположной стене, а семейство сразу же покинуло больницу.

«Несмотря на то, что мужчина не успел назвать свои имя и фамилию, пострадавшая написала заявление в полицию. На следующий день состояние сторожа ухудшилось, и она была госпитализирована в хирургическое отделение. Сейчас женщина проходит необходимые обследования»,— цитирует пресс-службу больницы издание.

На данный момент полиция разыскивает агрессивного пациента, сотрудники больницы также просят горожан опознать его, выложив фото в своих социальных сетях.