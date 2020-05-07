«Металлург» подписал контракт с Михаилом Пашниным

Соглашение рассчитано на два года.

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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Соглашение между игроком и командой рассчитано на 2 сезона. Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея.



«Выиграв бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в 2009 году, перешёл в ЦСКА, где выступал и за команду мастеров, и за молодёжную команду „Красная Армия“. В межсезонье 2012 года перебрался в ярославский „Локомотив“, сезоны 2017/18 и 2018/19 провёл в ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. В прошлом сезоне защищал цвета „Салавата Юлаева“»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

В прошлом году Михаил Пашнин провёл за «Салават Юлаев» 60 матчей, в которых набрал 12 очков, при показателе полезности «+11», 69 минутах штрафа, 195 силовых приёмах, 73 блокированных бросках и среднем времени на площадке за матч — 18:17 в регулярном чемпионате и 19:50 в плей-офф. Отметим, что защитник занял первое место в сезоне Континентальной хоккейной лиги по силовым приёмам.

Напомним, что в среду, 6 мая, магнитогорский клуб покинули два защитника, которые являлись воспитанниками «Металлурга». Это Евгений Бирюков, который всю профессиональную карьеру провёл в Магнитогорске и Виктор Антипин. Последний уже нашёл себе новый клуб и стал игроком СКА.