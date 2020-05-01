Сразу несколько игроков покидают хоккейный клуб «Металлург»

Об этом стало известно сегодня, 1 мая.

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В хоккейной команде магнитогорского «Металлурга» с сегодняшнего дня происходят большие изменения. Команду покидают сразу несколько игроков. Подробнее рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

«Команду покидают защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи»,— говорится в сообщении «Металлурга».

Кроме того, голкипер Василий Демченко переходит в систему «Монреаль Канадиенс», однако все спортивные права на игрока в рамках Континентальной хоккейной лиги остаются у «Металлурга».

Клуб поблагодарил игроков за работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.