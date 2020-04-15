В «Металлурге» назначили нового тренера по работе с защитниками

Отвечать за оборону будет шведский специалист Фредерик Стиллман.



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Шведский специалист Фредерик Стиллман стал новым помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга». Об этом сегодня, 15 апреля, объявили в пресс-службе «сталеваров».



В Магнитогорске Фредерик Стиллман будет отвечать за работу с защитниками. Выбор именно шведского специалиста объяснил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. По его словам, рассматривалось несколько вариантов, но в итоге выбор остановился именно на Фредерике Стиллмане из-за ряда качеств.

«Во-первых, он может поставить качественную систему обороны в команде, а во-вторых он много индивидуально работает с защитниками, помогает им развиваться и расти в профессиональном плане. Ну а как игрок он действительно завоевал очень много. Я, кстати, против него ещё даже играл в Германии», — сказал Илья Воробьёв.

Отметим, что Фредерик Стиллман уже приступил к работе в команде, но из-за пандемии коронавируса наставник трудится в штабе удалённо. Будут в «Металлурге» и другие тренеры, которые уже в ближайшее время станут частью магнитогорской команды. Напомним, в прошлую среду, 8 апреля в отставку были отправлены старший тренер Виктор Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андреем Болсуновский и тренер по ОФП Мартин Итерски. Таким образом, единственным специалистом, работавшим с командой по ходу прошлого сезона стал Илья Воробьёв.

Фредерик Стиллман играл в хоккей на позиции защитника. В 2003 году он начал тренерскую карьеру в качестве специалиста по работе с защитниками в родном для себя HV71, а в 2005/06 перешел на пост генерального менеджера команды. Среди достижений шведа: победа в чемпионате Швеции в 2004 и 2008 годах. В 2014 году Фредерик Стиллман встал на тренерский мостик как ассистент главного тренера HV71, а на следующий год сменил Шведскую лигу на КХЛ и успел поработать в «Адмирале», ХК «Сочи» и «Торпедо». Сезон 2019/20 швед провёл в швейцарском «Цюрих Лайонс».