Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.74 -0.3 78.64 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы

КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы

«Черно-белые» намерены реабилитироваться за поражение в стартовом матче.
сегодня в 18:37
  |  Хоккей

3:0

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



58 мин – ГОООЛ! Полыгалов все таки забрасывает. 

Удаление. Слован.  55. Шаус Ник 2 мин. Подножка

57 мин – Обидный срыв атаки. Игорь Полыгалов пошел вперед, когда соперник неспортивным приемом его остановил. За это «Слован» проведет финал матча в меньшинстве.  

55 мин – Опасно! Шайба пролетает возле плеча Марека Чилиака и отскакивает от угла ворот гостей. Чуть-чуть бы поточнее бросить. 

53 мин – Напряженных моментов у ворот Демченко стало заметно больше по сравнению с предыдущими игровыми отрезками. Голкипер «Братиславы» в это время отдыхает. 

51 мин – Бурными аплодисментами встречают болельщики выход на лед пятого полевого в составе челябинского «Трактора». 

49 мин – Команда из Братиславы отвечает, борьба идет на пятачке у Демченко. От «размочения» ворот выручают голкипер и кто-то из игроков «Трактора». 

Удаление. Трактор.  34. Стоа Райан 2 мин. Поздний силовой приём

48 мин – Ближайшие две минуты челябинская команда проведет в меньшинстве. Это не помешало «Трактору» пойти в атаку. 

46 мин – Шанс для Бергстрема! Александр выбегает один на один с вратарем и бьет точно в центр. Там шайба ударяется о защиту голкипера и отпрыгивает. Чтобы не получить продолжения, вратарь фиксирует ее. 

46 мин – Губарев поборолся за шайбу у борта, там ее отнимает игрок «Слована». 

45 мин – Игра продолжается на половине гостей, «Слован» умело отбивается и выводит шайбу из зоны.  Артем Пеньковской опасно заходит с правого фланга.

44 мин – Демченко в очередной раз выручает свою команду. 

43 мин – Опасно! Третья шайба едва не отправляется в ворота «Слована». 

41 мин – Финальная двадцатиминутка стартует с восстановления численного равенства команд. В атаку идут «черно-белые». «Слован» отвечает. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

Статистика 2-го периода: Броски: 27-19 ; Броски в створ: 14-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 5-8 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 04:57-03:09 ; Штраф: 0-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА 

40 мин – Под сводами арены «Трактор» звучит сирена, команды отправляются на передышку перед решающей двадцатиминуткой. 

39 мин – Или не удается. Судейский штаб отметил, что игрок атакующей команды в момент взятия находился во вратарской зоне. Игра продолжается со счетом 2:0 в пользу хозяев. 

38 мин – Очередное преимущество у челябинского «Трактора». «Черно-белые» идут в атаку, откатываются и снова пытаются взять ворота голкипера Марека Чирека. И им это удается! Отличился Виталий Кравцов. 
   
Удаление. Слован.  7. Грман Марио 2 мин. Подножка

36 мин – Американец Рау Чед выходит один на один с Демченко, шайба отскакивает от защиты голкипера. Челябинцы идут в контратаку. Встреча стала поживее, игроки начали показывать высокую скорость катания. 

34 мин – Марио Люнтер бьет по воротам челябинцев и промахивается, шайба уходит выше ворот. 

33 мин – Судьям снова приходится вмешиваться и разнимать игроков. Инициаторами снова стали гости из Братиславы. 

31 мин – Еще один игровой момент едва не переходит в рукопашную. После повышенной активности на пятачке у Демченко хоккеисты «Слована» обостряют игру. 

28 мин – Опасно у ворот хозяев! Василий Демченко едва не пропускает шайбу между штангой и щитками. 

27 мин – Команды играют в полном составе. 

26 мин – Еще один шанс получают челябинцы для взятия ворот, но не удается. Команда из Братиславы идет в контратаку. 

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 11. Гюнге Рихард

25 мин – Начал затяжную атаку самый результативный защитник «черно-белых» Ник Бэйлен, на пятачке соперника его «догнали» товарищи по команде. Они подобрали шайбу и, обведя голкипера, Игорь Полыгалов закрепляет преимущество. 

JEKI0JX9O-k.jpg
   
25 мин – Челябинская команда в большинстве, болельщики требуют шайбу! 

Удаление. Слован.  55. Шаус Ник 2 мин. Задержка соперника клюшкой

25 мин – Вместо шайбы в воротах словацкой команды оказывается один из игроков. Снаряд сдвинут, игра остановлена. 

25 мин – Демченко снова вступает в игру, на этот раз для того, чтобы поправить шайбу товарищу по команде. 

24 мин – Еще одно вбрасывание за гостями. «Орлы» выходят в зону хозяев, но опасным этот маневр не выглядит. Василий Демченко все видит. 

22 мин – Хоккеисты обеих команд обмениваются передачами, пока серьезных моментов создать не удалось. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 
   
Тем временем в Магнитогорске «Металлург» играет с рижским «Динамо». По итогам первого первого периода преимущество на стороне гостей. Автором заброшенной шайбы становится Брэндон Макмиллан. 

Статистика 1-го периода: Броски: 19-19 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-5 ; Блокированные броски: 4-8 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 05:18-03:08 ; Штраф: 2-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

20 мин – Звучит сирена, сообщающая об окончании первой двадцатиминутки. Челябинцы отправляются в раздевалку с минимальным преимуществом. 
   
19 мин – На последних секундах первого периода у ворот челябинцев происходит стычка, в борьбу включаются нападающий «Слована» Адам Лишка. 

Изменение счета: Трактор. 22. Бергстрем Александр ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 55. Бэйлен Ник

18 мин – ГООООЛ! Челябинцы реализуют численное преимущество. Первый раз отличается шведский легионер. Бергстрем мощным броском отправляет 

Удаление. Слован.  16. Месарош Андрей 2 мин. Толчок клюшкой

16 мин – Еще один хороший момент создают челябинцы, номер 71 Игорь Полыгалов с передачи Антона Глинкина отправляет шайбу в ворота, но она уходит выше створа. 

14 мин – Отличная попытка одного новичка челябинского «Трактора» открыть счет. Райан Стоа с шайбой оказывается у ворот соперника. 

12 мин – Первая пятерка «Трактора» идет в атаку. Еще одна попытка хозяев льда открыть счет оказывается безрезультатной. 

11 мин – Вбрасывание у своих ворот выигрывает «Слован», с шайбой гости сразу же направляются в челябинскую зону. При этом «орлы» не лезут на рожон, а играют аккуратно. 

10 мин – Сыграны первые 10 минут встречи, пока сложно сказать, что какая-то из команд выглядит сильнее. 

7 мин – Пятый полевой у «черно-белых» позволяет команде пойти в атаку и попытаться пробить. От синей линии в сторону ворот словака Марека Чириака отправляет шайбу капитан «Трактора», но голкипер останавливает ее. 

6 мин – «Трактор» и «Слован» на льду в равных составах. 

6 мин – За меньшинством следует и первый опасный момент для Демченко, но голкипера выручает штанга. 
 
Удаление. Трактор.  28. Губарев Данил 2 мин. Подножка

5 мин – Команды играют в полном составе. Но не долго. Следом на скамейку отправляется игрок челябинской команды. 

4 мин – Ничего по-настоящему опасного челябинцам не удается создать. Возращенец Антон Глинкин попытался пробить по воротам, но Чилиак его останавливает. 

Удаление. Слован.  7. Грман Марио 2 мин. Выброс шайбы

2 мин – «Орлы» стартуют с удаления. Сразу же хозяева получают возможность забросить «быструю» шайбу. 

1 мин – Первыми в атаку идут челябинцы. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ 
  
Началу встречи предшествовала минута молчания в память о 48-летнем экс-нападающем челябинского «Трактора» Павле Лазареве
   
Тренерские штабы уже определись с составами на предстоящий матч. Челябинцы вышли на лед с изменениями в расстановке сил. Только первая пятерка с легионерами и капитаном во главе осталась без изменений. На воротах, как и в предыдущей игре, воспитанник челябинского хоккея Василий Демченко. Опытный новичок Александр Судницин остается ждать на скамейке запасных.  

RJ23IJ5191A.jpg

Bzk4BEKPuxQ.jpg

В матче против «Трактора» не сыграет Патрик Лампер, получивший небольшое повреждение нижней части тела. Вместо него в состав включен Матуш Сукель, который сыграет в звене с Чадом Рау и Патриком Виртой. Адам Лишка переведен в линию к Лунтеру и Чипчуре, составы остальных звеньев оставлены без изменений. — пишут гости о своем стартовом составе.
 Гости из Европы уже прибыли в южноуральскую столицу. До этого «Слован» нерадушно встретили в Магнитогосрке. Там «орлы» уступили хозяевам со счетом 5:1.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сегодня, 4 сентября, челябинский «Трактор» проведет свой второй матч в этом сезоне. Соперником в этом матче станет братиславский «Слован». Подробнее о раскладах на предстоящий матч сайт «Первый областной» писал здесь.

Болельщики могут следить за ходом матча с трибун ледовой арены имени Валерия Белоусова и на сайте «Онлайн ТВ».

Хоккей
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
сегодня в 21:22
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
сегодня в 15:04
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
Общество
Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев
сегодня в 12:26
Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев
Хоккей
Челябинский «Трактор» уступил гостям из Москвы в первой игре сезона
02.09.2018
Челябинский «Трактор» уступил гостям из Москвы в первой игре сезона
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
сегодня в 21:22
Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы
сегодня в 18:37
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы
Происшествия
Неизвестный изнасиловал прохожую в челябинском микрорайоне «Парковый»
сегодня в 18:36
Неизвестный изнасиловал прохожую в челябинском микрорайоне «Парковый»
Происшествия
Взломщик пырнул ножом полицейского в Коркино
сегодня в 18:31
Взломщик пырнул ножом полицейского в Коркино
Общество
Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале
сегодня в 18:22
Челябинцы могут купить «друга на час» по объявлению на популярном портале
Общество
Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина
сегодня в 18:10
Жители Кусы проголосуют за судьбу каменного Сталина
Общество
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
  
сегодня в 16:40
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
Общество
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
сегодня в 16:28
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6