/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы

«Черно-белые» намерены реабилитироваться за поражение в стартовом матче.

3:0

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ





58 мин – ГОООЛ! Полыгалов все таки забрасывает.



Удаление. Слован. 55. Шаус Ник 2 мин. Подножка



57 мин – Обидный срыв атаки. Игорь Полыгалов пошел вперед, когда соперник неспортивным приемом его остановил. За это «Слован» проведет финал матча в меньшинстве.



55 мин – Опасно! Шайба пролетает возле плеча Марека Чилиака и отскакивает от угла ворот гостей. Чуть-чуть бы поточнее бросить.



53 мин – Напряженных моментов у ворот Демченко стало заметно больше по сравнению с предыдущими игровыми отрезками. Голкипер «Братиславы» в это время отдыхает.



51 мин – Бурными аплодисментами встречают болельщики выход на лед пятого полевого в составе челябинского «Трактора».



49 мин – Команда из Братиславы отвечает, борьба идет на пятачке у Демченко. От «размочения» ворот выручают голкипер и кто-то из игроков «Трактора».



Удаление. Трактор. 34. Стоа Райан 2 мин. Поздний силовой приём



48 мин – Ближайшие две минуты челябинская команда проведет в меньшинстве. Это не помешало «Трактору» пойти в атаку.



46 мин – Шанс для Бергстрема! Александр выбегает один на один с вратарем и бьет точно в центр. Там шайба ударяется о защиту голкипера и отпрыгивает. Чтобы не получить продолжения, вратарь фиксирует ее.



46 мин – Губарев поборолся за шайбу у борта, там ее отнимает игрок «Слована».



45 мин – Игра продолжается на половине гостей, «Слован» умело отбивается и выводит шайбу из зоны. Артем Пеньковской опасно заходит с правого фланга.



44 мин – Демченко в очередной раз выручает свою команду.



43 мин – Опасно! Третья шайба едва не отправляется в ворота «Слована».



41 мин – Финальная двадцатиминутка стартует с восстановления численного равенства команд. В атаку идут «черно-белые». «Слован» отвечает.



ТРЕТИЙ ПЕРИОД



Статистика 2-го периода: Броски: 27-19 ; Броски в створ: 14-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 5-8 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 04:57-03:09 ; Штраф: 0-4



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин – Под сводами арены «Трактор» звучит сирена, команды отправляются на передышку перед решающей двадцатиминуткой.



39 мин – Или не удается. Судейский штаб отметил, что игрок атакующей команды в момент взятия находился во вратарской зоне. Игра продолжается со счетом 2:0 в пользу хозяев.



38 мин – Очередное преимущество у челябинского «Трактора». «Черно-белые» идут в атаку, откатываются и снова пытаются взять ворота голкипера Марека Чирека. И им это удается! Отличился Виталий Кравцов.



Удаление. Слован. 7. Грман Марио 2 мин. Подножка



36 мин – Американец Рау Чед выходит один на один с Демченко, шайба отскакивает от защиты голкипера. Челябинцы идут в контратаку. Встреча стала поживее, игроки начали показывать высокую скорость катания.



34 мин – Марио Люнтер бьет по воротам челябинцев и промахивается, шайба уходит выше ворот.



33 мин – Судьям снова приходится вмешиваться и разнимать игроков. Инициаторами снова стали гости из Братиславы.



31 мин – Еще один игровой момент едва не переходит в рукопашную. После повышенной активности на пятачке у Демченко хоккеисты «Слована» обостряют игру.



28 мин – Опасно у ворот хозяев! Василий Демченко едва не пропускает шайбу между штангой и щитками.



27 мин – Команды играют в полном составе.



26 мин – Еще один шанс получают челябинцы для взятия ворот, но не удается. Команда из Братиславы идет в контратаку.



Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 11. Гюнге Рихард



25 мин – Начал затяжную атаку самый результативный защитник «черно-белых» Ник Бэйлен, на пятачке соперника его «догнали» товарищи по команде. Они подобрали шайбу и, обведя голкипера, Игорь Полыгалов закрепляет преимущество.







25 мин – Челябинская команда в большинстве, болельщики требуют шайбу!



Удаление. Слован. 55. Шаус Ник 2 мин. Задержка соперника клюшкой



25 мин – Вместо шайбы в воротах словацкой команды оказывается один из игроков. Снаряд сдвинут, игра остановлена.



25 мин – Демченко снова вступает в игру, на этот раз для того, чтобы поправить шайбу товарищу по команде.



24 мин – Еще одно вбрасывание за гостями. «Орлы» выходят в зону хозяев, но опасным этот маневр не выглядит. Василий Демченко все видит.



22 мин – Хоккеисты обеих команд обмениваются передачами, пока серьезных моментов создать не удалось.



ВТОРОЙ ПЕРИОД



Тем временем в Магнитогорске «Металлург» играет с рижским «Динамо». По итогам первого первого периода преимущество на стороне гостей. Автором заброшенной шайбы становится Брэндон Макмиллан.



Статистика 1-го периода: Броски: 19-19 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-5 ; Блокированные броски: 4-8 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 05:18-03:08 ; Штраф: 2-4



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин – Звучит сирена, сообщающая об окончании первой двадцатиминутки. Челябинцы отправляются в раздевалку с минимальным преимуществом.



19 мин – На последних секундах первого периода у ворот челябинцев происходит стычка, в борьбу включаются нападающий «Слована» Адам Лишка.



Изменение счета: Трактор. 22. Бергстрем Александр ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 55. Бэйлен Ник



18 мин – ГООООЛ! Челябинцы реализуют численное преимущество. Первый раз отличается шведский легионер. Бергстрем мощным броском отправляет



Удаление. Слован. 16. Месарош Андрей 2 мин. Толчок клюшкой



16 мин – Еще один хороший момент создают челябинцы, номер 71 Игорь Полыгалов с передачи Антона Глинкина отправляет шайбу в ворота, но она уходит выше створа.



14 мин – Отличная попытка одного новичка челябинского «Трактора» открыть счет. Райан Стоа с шайбой оказывается у ворот соперника.



12 мин – Первая пятерка «Трактора» идет в атаку. Еще одна попытка хозяев льда открыть счет оказывается безрезультатной. ГОООЛ! Полыгалов все таки забрасывает.Обидный срыв атаки. Игорь Полыгалов пошел вперед, когда соперник неспортивным приемом его остановил. За это «Слован» проведет финал матча в меньшинстве.Опасно! Шайба пролетает возле плеча Марека Чилиака и отскакивает от угла ворот гостей. Чуть-чуть бы поточнее бросить.Напряженных моментов у ворот Демченко стало заметно больше по сравнению с предыдущими игровыми отрезками. Голкипер «Братиславы» в это время отдыхает.Бурными аплодисментами встречают болельщики выход на лед пятого полевого в составе челябинского «Трактора».Команда из Братиславы отвечает, борьба идет на пятачке у Демченко. От «размочения» ворот выручают голкипер и кто-то из игроков «Трактора».Ближайшие две минуты челябинская команда проведет в меньшинстве. Это не помешало «Трактору» пойти в атаку.Шанс для Бергстрема! Александр выбегает один на один с вратарем и бьет точно в центр. Там шайба ударяется о защиту голкипера и отпрыгивает. Чтобы не получить продолжения, вратарь фиксирует ее.Губарев поборолся за шайбу у борта, там ее отнимает игрок «Слована».Игра продолжается на половине гостей, «Слован» умело отбивается и выводит шайбу из зоны. Артем Пеньковской опасно заходит с правого фланга.Демченко в очередной раз выручает свою команду.Опасно! Третья шайба едва не отправляется в ворота «Слована».Финальная двадцатиминутка стартует с восстановления численного равенства команд. В атаку идут «черно-белые». «Слован» отвечает.Под сводами арены «Трактор» звучит сирена, команды отправляются на передышку перед решающей двадцатиминуткой.Или не удается. Судейский штаб отметил, что игрок атакующей команды в момент взятия находился во вратарской зоне. Игра продолжается со счетом 2:0 в пользу хозяев.Очередное преимущество у челябинского «Трактора». «Черно-белые» идут в атаку, откатываются и снова пытаются взять ворота голкипера Марека Чирека. И им это удается! Отличился Виталий Кравцов.Американец Рау Чед выходит один на один с Демченко, шайба отскакивает от защиты голкипера. Челябинцы идут в контратаку. Встреча стала поживее, игроки начали показывать высокую скорость катания.Марио Люнтер бьет по воротам челябинцев и промахивается, шайба уходит выше ворот.Судьям снова приходится вмешиваться и разнимать игроков. Инициаторами снова стали гости из Братиславы.Еще один игровой момент едва не переходит в рукопашную. После повышенной активности на пятачке у Демченко хоккеисты «Слована» обостряют игру.Опасно у ворот хозяев! Василий Демченко едва не пропускает шайбу между штангой и щитками.Команды играют в полном составе.Еще один шанс получают челябинцы для взятия ворот, но не удается. Команда из Братиславы идет в контратаку.Начал затяжную атаку самый результативный защитник «черно-белых» Ник Бэйлен, на пятачке соперника его «догнали» товарищи по команде. Они подобрали шайбу и, обведя голкипера, Игорь Полыгалов закрепляет преимущество.Челябинская команда в большинстве, болельщики требуют шайбу!Вместо шайбы в воротах словацкой команды оказывается один из игроков. Снаряд сдвинут, игра остановлена.Демченко снова вступает в игру, на этот раз для того, чтобы поправить шайбу товарищу по команде.Еще одно вбрасывание за гостями. «Орлы» выходят в зону хозяев, но опасным этот маневр не выглядит. Василий Демченко все видит.Хоккеисты обеих команд обмениваются передачами, пока серьезных моментов создать не удалось.Тем временем в Магнитогорске «Металлург» играет с рижским «Динамо». По итогам первого первого периода преимущество на стороне гостей. Автором заброшенной шайбы становится Брэндон Макмиллан.Звучит сирена, сообщающая об окончании первой двадцатиминутки. Челябинцы отправляются в раздевалку с минимальным преимуществом.На последних секундах первого периода у ворот челябинцев происходит стычка, в борьбу включаются нападающий «Слована» Адам Лишка.ГООООЛ! Челябинцы реализуют численное преимущество. Первый раз отличается шведский легионер. Бергстрем мощным броском отправляетЕще один хороший момент создают челябинцы, номер 71 Игорь Полыгалов с передачи Антона Глинкина отправляет шайбу в ворота, но она уходит выше створа.Отличная попытка одного новичка челябинского «Трактора» открыть счет. Райан Стоа с шайбой оказывается у ворот соперника.Первая пятерка «Трактора» идет в атаку. Еще одна попытка хозяев льда открыть счет оказывается безрезультатной.

В матче против «Трактора» не сыграет Патрик Лампер, получивший небольшое повреждение нижней части тела. Вместо него в состав включен Матуш Сукель, который сыграет в звене с Чадом Рау и Патриком Виртой. Адам Лишка переведен в линию к Лунтеру и Чипчуре, составы остальных звеньев оставлены без изменений.

— пишут гости о своем стартовом составе.

Вбрасывание у своих ворот выигрывает «Слован», с шайбой гости сразу же направляются в челябинскую зону. При этом «орлы» не лезут на рожон, а играют аккуратно.Сыграны первые 10 минут встречи, пока сложно сказать, что какая-то из команд выглядит сильнее.Пятый полевой у «черно-белых» позволяет команде пойти в атаку и попытаться пробить. От синей линии в сторону ворот словака Марека Чириака отправляет шайбу капитан «Трактора», но голкипер останавливает ее.«Трактор» и «Слован» на льду в равных составах.За меньшинством следует и первый опасный момент для Демченко, но голкипера выручает штанга.Команды играют в полном составе. Но не долго. Следом на скамейку отправляется игрок челябинской команды.Ничего по-настоящему опасного челябинцам не удается создать. Возращенец Антон Глинкин попытался пробить по воротам, но Чилиак его останавливает.«Орлы» стартуют с удаления. Сразу же хозяева получают возможность забросить «быструю» шайбу.Первыми в атаку идут челябинцы.Началу встречи предшествовала минута молчания в память о 48-летнем экс-нападающем челябинского «Трактора» Павле Лазареве Тренерские штабы уже определись с составами на предстоящий матч. Челябинцы вышли на лед с изменениями в расстановке сил. Только первая пятерка с легионерами и капитаном во главе осталась без изменений. На воротах, как и в предыдущей игре, воспитанник челябинского хоккея Василий Демченко. Опытный новичок Александр Судницин остается ждать на скамейке запасных.Гости из Европы уже прибыли в южноуральскую столицу. До этого «Слован» нерадушно встретили в Магнитогосрке. Там «орлы» уступили хозяевам со счетом 5:1.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сегодня, 4 сентября, челябинский «Трактор» проведет свой второй матч в этом сезоне. Соперником в этом матче станет братиславский «Слован». Подробнее о раскладах на предстоящий матч сайт «Первый областной» писал здесь.

Болельщики могут следить за ходом матча с трибун ледовой арены имени Валерия Белоусова и на сайте «Онлайн ТВ».