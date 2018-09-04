/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду «Слована» из Братиславы

3:0
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
58 мин – ГОООЛ! Полыгалов все таки забрасывает.
Удаление. Слован. 55. Шаус Ник 2 мин. Подножка
57 мин – Обидный срыв атаки. Игорь Полыгалов пошел вперед, когда соперник неспортивным приемом его остановил. За это «Слован» проведет финал матча в меньшинстве.
55 мин – Опасно! Шайба пролетает возле плеча Марека Чилиака и отскакивает от угла ворот гостей. Чуть-чуть бы поточнее бросить.
53 мин – Напряженных моментов у ворот Демченко стало заметно больше по сравнению с предыдущими игровыми отрезками. Голкипер «Братиславы» в это время отдыхает.
51 мин – Бурными аплодисментами встречают болельщики выход на лед пятого полевого в составе челябинского «Трактора».
49 мин – Команда из Братиславы отвечает, борьба идет на пятачке у Демченко. От «размочения» ворот выручают голкипер и кто-то из игроков «Трактора».
Удаление. Трактор. 34. Стоа Райан 2 мин. Поздний силовой приём
48 мин – Ближайшие две минуты челябинская команда проведет в меньшинстве. Это не помешало «Трактору» пойти в атаку.
46 мин – Шанс для Бергстрема! Александр выбегает один на один с вратарем и бьет точно в центр. Там шайба ударяется о защиту голкипера и отпрыгивает. Чтобы не получить продолжения, вратарь фиксирует ее.
46 мин – Губарев поборолся за шайбу у борта, там ее отнимает игрок «Слована».
45 мин – Игра продолжается на половине гостей, «Слован» умело отбивается и выводит шайбу из зоны. Артем Пеньковской опасно заходит с правого фланга.
44 мин – Демченко в очередной раз выручает свою команду.
43 мин – Опасно! Третья шайба едва не отправляется в ворота «Слована».
41 мин – Финальная двадцатиминутка стартует с восстановления численного равенства команд. В атаку идут «черно-белые». «Слован» отвечает.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Статистика 2-го периода: Броски: 27-19 ; Броски в створ: 14-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 5-8 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 04:57-03:09 ; Штраф: 0-4
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин – Под сводами арены «Трактор» звучит сирена, команды отправляются на передышку перед решающей двадцатиминуткой.
39 мин – Или не удается. Судейский штаб отметил, что игрок атакующей команды в момент взятия находился во вратарской зоне. Игра продолжается со счетом 2:0 в пользу хозяев.
38 мин – Очередное преимущество у челябинского «Трактора». «Черно-белые» идут в атаку, откатываются и снова пытаются взять ворота голкипера Марека Чирека. И им это удается! Отличился Виталий Кравцов.
Удаление. Слован. 7. Грман Марио 2 мин. Подножка
36 мин – Американец Рау Чед выходит один на один с Демченко, шайба отскакивает от защиты голкипера. Челябинцы идут в контратаку. Встреча стала поживее, игроки начали показывать высокую скорость катания.
34 мин – Марио Люнтер бьет по воротам челябинцев и промахивается, шайба уходит выше ворот.
33 мин – Судьям снова приходится вмешиваться и разнимать игроков. Инициаторами снова стали гости из Братиславы.
31 мин – Еще один игровой момент едва не переходит в рукопашную. После повышенной активности на пятачке у Демченко хоккеисты «Слована» обостряют игру.
28 мин – Опасно у ворот хозяев! Василий Демченко едва не пропускает шайбу между штангой и щитками.
27 мин – Команды играют в полном составе.
26 мин – Еще один шанс получают челябинцы для взятия ворот, но не удается. Команда из Братиславы идет в контратаку.
Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 11. Гюнге Рихард
25 мин – Начал затяжную атаку самый результативный защитник «черно-белых» Ник Бэйлен, на пятачке соперника его «догнали» товарищи по команде. Они подобрали шайбу и, обведя голкипера, Игорь Полыгалов закрепляет преимущество.
25 мин – Челябинская команда в большинстве, болельщики требуют шайбу!
Удаление. Слован. 55. Шаус Ник 2 мин. Задержка соперника клюшкой
25 мин – Вместо шайбы в воротах словацкой команды оказывается один из игроков. Снаряд сдвинут, игра остановлена.
25 мин – Демченко снова вступает в игру, на этот раз для того, чтобы поправить шайбу товарищу по команде.
24 мин – Еще одно вбрасывание за гостями. «Орлы» выходят в зону хозяев, но опасным этот маневр не выглядит. Василий Демченко все видит.
22 мин – Хоккеисты обеих команд обмениваются передачами, пока серьезных моментов создать не удалось.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Тем временем в Магнитогорске «Металлург» играет с рижским «Динамо». По итогам первого первого периода преимущество на стороне гостей. Автором заброшенной шайбы становится Брэндон Макмиллан.
Статистика 1-го периода: Броски: 19-19 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 13-5 ; Блокированные броски: 4-8 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 05:18-03:08 ; Штраф: 2-4
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин – Звучит сирена, сообщающая об окончании первой двадцатиминутки. Челябинцы отправляются в раздевалку с минимальным преимуществом.
19 мин – На последних секундах первого периода у ворот челябинцев происходит стычка, в борьбу включаются нападающий «Слована» Адам Лишка.
Изменение счета: Трактор. 22. Бергстрем Александр ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 55. Бэйлен Ник
18 мин – ГООООЛ! Челябинцы реализуют численное преимущество. Первый раз отличается шведский легионер. Бергстрем мощным броском отправляет
Удаление. Слован. 16. Месарош Андрей 2 мин. Толчок клюшкой
16 мин – Еще один хороший момент создают челябинцы, номер 71 Игорь Полыгалов с передачи Антона Глинкина отправляет шайбу в ворота, но она уходит выше створа.
14 мин – Отличная попытка одного новичка челябинского «Трактора» открыть счет. Райан Стоа с шайбой оказывается у ворот соперника.
12 мин – Первая пятерка «Трактора» идет в атаку. Еще одна попытка хозяев льда открыть счет оказывается безрезультатной.
11 мин – Вбрасывание у своих ворот выигрывает «Слован», с шайбой гости сразу же направляются в челябинскую зону. При этом «орлы» не лезут на рожон, а играют аккуратно.
10 мин – Сыграны первые 10 минут встречи, пока сложно сказать, что какая-то из команд выглядит сильнее.
7 мин – Пятый полевой у «черно-белых» позволяет команде пойти в атаку и попытаться пробить. От синей линии в сторону ворот словака Марека Чириака отправляет шайбу капитан «Трактора», но голкипер останавливает ее.
6 мин – «Трактор» и «Слован» на льду в равных составах.
6 мин – За меньшинством следует и первый опасный момент для Демченко, но голкипера выручает штанга.
Удаление. Трактор. 28. Губарев Данил 2 мин. Подножка
5 мин – Команды играют в полном составе. Но не долго. Следом на скамейку отправляется игрок челябинской команды.
4 мин – Ничего по-настоящему опасного челябинцам не удается создать. Возращенец Антон Глинкин попытался пробить по воротам, но Чилиак его останавливает.
Удаление. Слован. 7. Грман Марио 2 мин. Выброс шайбы
2 мин – «Орлы» стартуют с удаления. Сразу же хозяева получают возможность забросить «быструю» шайбу.
1 мин – Первыми в атаку идут челябинцы.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Началу встречи предшествовала минута молчания в память о 48-летнем экс-нападающем челябинского «Трактора» Павле Лазареве.
Тренерские штабы уже определись с составами на предстоящий матч. Челябинцы вышли на лед с изменениями в расстановке сил. Только первая пятерка с легионерами и капитаном во главе осталась без изменений. На воротах, как и в предыдущей игре, воспитанник челябинского хоккея Василий Демченко. Опытный новичок Александр Судницин остается ждать на скамейке запасных.
В матче против «Трактора» не сыграет Патрик Лампер, получивший небольшое повреждение нижней части тела. Вместо него в состав включен Матуш Сукель, который сыграет в звене с Чадом Рау и Патриком Виртой. Адам Лишка переведен в линию к Лунтеру и Чипчуре, составы остальных звеньев оставлены без изменений. — пишут гости о своем стартовом составе.
Гости из Европы уже прибыли в южноуральскую столицу. До этого «Слован» нерадушно встретили в Магнитогосрке. Там «орлы» уступили хозяевам со счетом 5:1.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сегодня, 4 сентября, челябинский «Трактор» проведет свой второй матч в этом сезоне. Соперником в этом матче станет братиславский «Слован». Подробнее о раскладах на предстоящий матч сайт «Первый областной» писал здесь.
Болельщики могут следить за ходом матча с трибун ледовой арены имени Валерия Белоусова и на сайте «Онлайн ТВ».