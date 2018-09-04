/ Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»

«Черно-белые» получили шанс на реабилитацию.

Сегодня, 4 сентября, челябинский «Трактор» продолжит первую домашнюю серию сезона матчем против братиславского «Слована». Обе команды не показали выразительной игры в дебютных матчах. Челябинцы уступили столичным армейцам со счетом 3:0, а «орлы» крупно проиграли другой южноуральской команде — магнитогорскому «Металлургу».

Подопечные Германа Титова ищут свой стиль игры, главный тренер говорит об этом на протяжении предсезонной подготовки и начала «регулярки». Пока не удается сформировать оптимальный состав пятерок. Под вопросом остается и первый номер в воротах «черно-белых».

В прошлом сезоне клубы встречались дважды. Оба раза сильнее оказывались «черно-белые». По статистике предыдущих матчей, в противостоянии Челябинска и Братиславы успешнее оказывались первые.

Болельщики из Челябинской области могут следить за ходом встречи в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Также будет доступна текстовая трансляция. Начало матча в 19 часов.

Также в этот день сыграют магнитогорский «Металлург» и рижское «Динамо».