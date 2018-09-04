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/ Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев

Скончался экс-нападающий «Трактора» Павел Лазарев

Прощание с игроком пройдёт в этот четверг.
сегодня в 12:26
  |  Общество

На 49-м году жизни не стало воспитанника школы «Трактора», нападающего Павла Лазарева. Хоккеист выступал за челябинскую команду на протяжении 12 сезонов, в 523 играх за «Трактор» он набрал 292 очка. Вместе с командой Павел Лазарев становился бронзовым призёром чемпионата России в сезонах 1992−1993 и 1993−1994. Известно, что ещё вчера хоккеист тренировался в на челябинском льду с ветеранами команды.

Павел Лазарев был воспитанником хоккейной школы «Трактора». Играл за основную команду с 1991-года, становился бронзовым призёром 1993 года. По окончанию карьеры работал тренером, в том числе и детским, тренировался с ветеранами. — рассказали сайту «Первый областной» близкий друг хоккеиста Андрей Кудинов.

Челябинские любители хоккея выражают соболезнования в связи со смертью игрока. Болельщики отмечают игровые и человеческие качества Павла Лазарева.

Паша был нацелен на ворота, летел туда пулей! Он всегда был честен к хоккею и своим партнерам, я это видел! А еще я видел как полный дворец, стоя ему аплодирует, скандируя: «Лазарев Паша, ты — надежда наша!» — написал друг игрока Евгений Михайлов на своей странице в Instagram.

Предположительно, у спортсмена оторвался тромб. Прощание пройдёт в этот четверг, 6 сентября, в ледовой арене «Трактор» с 11 до 13 часов.

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