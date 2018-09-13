/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома лидера Востока

Сайт «Первый областной» ведет текстовую трансляцию матча против «Автомобилиста».

1:4

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

60 мин – Звучит финальная сирена. «Трактор» завершает домашнюю серию поражением.

Изменение счета: Автомобилист. 11. Секстон Дэн ассистенты: 77. Да Коста Стефан



59 мин – Шайба в воротах. Дубль оформляет Дэн Секстон из «Автомобилиста».

57 мин – На последних минутах встречи челябинцы снимают вратаря, на лед выходит шесть полевых.

Удаление. Трактор. 71. Полыгалов Игорь 4 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой



53 мин – Судьи сегодня щедры на удаления. Еще одно достается челябинцам. Полыгалов отправляется отдыхать на 4 минуты на скамейку за удар сопернику по лицу.

51 мин – «Трактор» закрепился в зоне гостей, но до реализации снова не дошло.

Удаление. Автомобилист. 18. Белоусов Георгий 2 мин. Задержка соперника клюшкой



48 мин – Хозяева прессингуют, Коварж надежно охраняет свои ворота.

47 мин – Челябинцы провели отличный игровой отрезок, но до реализации дело так и не дошло.

47 мин – Команда «Автомобилист» играет в полном составе.

46 мин – Челябинцы активно атакуют, но шайба не идет в ворота.

Удаление. Автомобилист. 7. Тимашов Николай 2 мин. Толчок на борт



44 мин – Еще одно удаление у гостей.

43 мин – Рихард Гюнге опасно бьет по воротам «Автомобилиста», но Коварж надежен. Голкипер отбивает плечом шайбу.

42 мин – Опасно у ворот Коваржа, шайба летит выше ворот.

41 мин – Стартовала решающая двадцатиминутка. «Трактор» вышел на лед в полном составе и сразу же перешел к атаке.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Статистика 2-го периода: Броски: 22-20 ; Броски в створ: 9-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-10 ; Блокированные броски: 1-8 ; Силовые приемы: 5-9 ; Время в атаке: 05:38-04:13 ; Штраф: 6-6



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Последние секунды завершаются розыгрышем после вбрасывания на половине гостей. «Автомобилист» выводит шайбу из своей зоны и отправляется на заслуженый перерыв. Звучит сирена.

39 мин – Один полевой в составе «Трактора» вернулся на лед, однако до конца второй двадцатиминутки челябинцам предстоит простоять в меньшинстве.





Изменение счета: Автомобилист. 77. Да Коста Стефан



38 мин – Игра продолжается в формате 3 на 5. «Автомобилисту» удается пробить, перед этим Судницин отразил несколько прицельных бросков. Команда из Екатеринбурга закрепляет свое преимущество.

Удаление. Трактор. 74. Кравцов Виталий 2 мин. Задержка соперника клюшкой



Удаление. Трактор. 60. Пеньковский Артём 2 мин. Подножка



37 мин – Уже второй штраф получает Артем Пеньковской за сегодня. Нападающий проводит свою 200-ю игру в КХЛ. За ним на скамейку отправляется Виталий Кравцов.

37 мин – Челябинцы продолжают прессинговать, но Коварж надежен.

36 мин – «Трактор» отвечает, на острие Рихард Гюнге.

36 мин – В игру вступает Александр Судницин. Голкипер надежен, он телом и щитками останавливает шайбу после броска Георгия Белоусова.

33 мин – Челябинцы с завидным упорством угрожают воротам Коваржа. Подопечные Германа Титова прижимают гостей в их зоне.





30 мин – Пятый полевой у гостей вышел на лед.

28 мин – Снова опасно в зоне гостей! Челябинские хоккеисты пытаются пробить, но оборона «Автомобилиста» оказывается сильнее.

Удаление. Автомобилист. 58. Обидин Андрей 2 мин. Подножка



28 мин – Очередную возможность сравнять счет получают хозяева. Болельщики скандируют «Шайбу!».

27 мин – Команды играют в полном составе.

26 мин – Опасно! Под конец меньшинства челябинцы опасно атакуют ворота Коваржа. Голкипер выходит из рамки и отбивает мощный удар Рыбакова.

Удаление. Автомобилист. 59. Вишневский Иван 2 мин. Удар клюшкой



Удаление. Трактор. 6. Никитин Никита 2 мин. Подножка



25 мин – Еще одно удаление зарабатывают соседи из Екатеринбурга. На скамейку отправляется хорошо знакомый челябинским болельщикам Иван Вишневский. Следом отправляется игрок в «черно-белой форме».

24 мин – Есть несколько хороших моментов у хозяев, но реализовать не получается.

24 мин – Челябинцы пользуются численным преимуществом и ищут возможности для броска. «Черно-белые» обосновались на половине гостей.

Удаление. Автомобилист. 18. Белоусов Георгий 2 мин. Удар клюшкой



23 мин – Челябинцы вышли заряженные на игру. Никита Хлыстов мощно бьет от синей в сторону ворот.

21 мин – Матч продолжается, хоккеисты получили возможность передохнуть и прийти в себя. Игра продолжается без одного из самых результативных игроков челябинского «Трактора». Пол Щехура, предположительно, получил травму голеностопа.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Статистика 1-го периода: Броски: 16-17 ; Броски в створ: 9-8 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 10-7 ; Время в атаке: 04:19-03:29 ; Штраф: 4-4



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Челябинцы пытаются отыграться, но безрезультатно. Их останавливает сирена.

Изменение счета: Автомобилист. 15. Голышев Анатолий ассистенты: 18. Белоусов Георгий



19 мин – «Автомобилист» забивает «в раздевалку».

18 мин – Игроки обеих команд показывают силовой хоккей. Очередная стычка у ворот гостей тому подтверждение.

17 мин – Идут последние минуты первой двадцатиминутки.





16 мин – Нападающего уносят со льда на носилках. Болельщики поддерживают хоккеиста громкими аплодисментами.

16 мин – Игроки борются за шайбу за воротами «Автомобилиста». Пол Щехура падает, теряет защиту и не может встать. Игра приостановлена.

15 мин – Фактически игра начинается заново. Обе команды играют на высоких скоростях и много атакуют.

Изменение счета: Автомобилист. 11. Секстон Дэн ассистенты: 59. Вишневский Иван, 77. Да Коста Стефан



12 мин – У гостей ушло не так много времени, чтобы сравнять счет. Секстон бьет по воротам, шайба отскакивает и пересекает линию.

10 мин – Отличная возможность для челябинцев закрепить преимущество, но шайба уходит выше ворот.

9 мин – Численное равенство обеих команд восстановлено. Продолжаем.

Удаление. Трактор. 34. Стоа Райан 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



7 мин – Очень много нарушений допускают обе команды. Вот уже очередное удаление, на этот раз у хозяев.





Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол ассистенты: 22. Бергстрём Александр, 55. Бэйлен Ник



6 мин — ГООООЛ! Челябинцы открывают счет в этой встрече. Отлично сыграла тройка легионеров. Щехура мощным броском отправил шайбу в верхний угол.

Удаление. Автомобилист. 59. Вишневский Иван 2 мин. Подножка

5 мин — Опасный момент у ворот «Автомобилиста». Коварж — голкипер гостей, оказывается не доволен невнимательностью судьи и останавливает его клюшкой. В ответ — второе удаление.

Удаление. Автомобилист. 3. Лямин Кирилл 2 мин. Подножка

5 мин — Тут же ошибается «Автомобилист», на скамейку отправляется один из игроков «бело-красных».

5 мин — Команды играют в равных составах.

4 мин — С первых же минут матча новичка проверяют массированной атакой. «Автомобилист» опасно угрожает воротам «черно-белых».

Удаление. Трактор. 60. Пеньковский Артём 2 мин. Толчок на борт

3 мин — Первое удаление. Гости получают численное преимущество.

2 мин — Ворота челябинцев сегодня защищает новый вратарь. Вместо Демченко в створе Александр Судницин.

1 мин — Команды на льду. Звучит стартовая сирена.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Лось — маскот екатеринбургского «Автомобилиста», сегодня тоже на арене. Болельщики обеих команд активно фотографируют, обнимаются и всячески заигрывают с ним.

Тренерские штабы обеих команд уже определились с игроками, которые выйдут на лед. Герман Титов решил дать отдохнуть голкиперу Василию Демченко, вместо него сегодня на лед выйдет новичок «Трактора» Александр Судницин. Для вратаря эта игра станет дебютной.

В рамках межсезонных турниров команды не встречались, «черно-белые» сыграли на родине и в Магнитогорске. Свердловчане провели подготовку на уфимском и нижегородском льду.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на встрече челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Всего соперники в рамках «регулярки» нынешнего чемпионата встретятся четыре раза: по два дома и на выезде. Сегодня нас ждет уральское дерби! Болельщики из Челябинской области могут следить за ходом матча в прямом эфире на нашем сайте или на телеканале ОТВ.