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/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома лидера Востока

КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома лидера Востока

Сайт «Первый областной» ведет текстовую трансляцию матча против «Автомобилиста».
сегодня в 18:30
  |  Хоккей

1:4

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

60 мин – Звучит финальная сирена. «Трактор» завершает домашнюю серию поражением. 

Изменение счета: Автомобилист. 11. Секстон Дэн ассистенты: 77. Да Коста Стефан

59 мин – Шайба в воротах. Дубль оформляет Дэн Секстон из «Автомобилиста». 

57 мин – На последних минутах встречи челябинцы снимают вратаря, на лед выходит шесть полевых. 

Удаление. Трактор.  71. Полыгалов Игорь 4 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой

53 мин – Судьи сегодня щедры на удаления. Еще одно достается челябинцам. Полыгалов отправляется отдыхать на 4 минуты на скамейку за удар сопернику по лицу. 

51 мин – «Трактор» закрепился в зоне гостей, но до реализации снова не дошло. 

Удаление. Автомобилист.  18. Белоусов Георгий 2 мин. Задержка соперника клюшкой

48 мин – Хозяева прессингуют, Коварж надежно охраняет свои ворота. 

47 мин – Челябинцы провели отличный игровой отрезок, но до реализации дело так и не дошло. 

47 мин – Команда «Автомобилист» играет в полном составе. 

46 мин – Челябинцы активно атакуют, но шайба не идет в ворота. 

Удаление. Автомобилист.  7. Тимашов Николай 2 мин. Толчок на борт

44 мин – Еще одно удаление у гостей.

43 мин –  Рихард Гюнге опасно бьет по воротам «Автомобилиста», но Коварж надежен. Голкипер отбивает плечом шайбу

42 мин – Опасно у ворот Коваржа, шайба летит выше ворот. 

41 мин – Стартовала решающая двадцатиминутка. «Трактор» вышел на лед в полном составе и сразу же перешел к атаке. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

Статистика 2-го периода: Броски: 22-20 ; Броски в створ: 9-14 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-10 ; Блокированные броски: 1-8 ; Силовые приемы: 5-9 ; Время в атаке: 05:38-04:13 ; Штраф: 6-6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА 

40 мин – Последние секунды завершаются розыгрышем после вбрасывания на половине гостей. «Автомобилист» выводит шайбу из своей зоны и отправляется на заслуженый перерыв. Звучит сирена. 

39 мин – Один полевой в составе «Трактора» вернулся на лед, однако до конца второй двадцатиминутки челябинцам предстоит простоять в меньшинстве. 

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Изменение счета: Автомобилист. 77. Да Коста Стефан

38 мин – Игра продолжается в формате 3 на 5. «Автомобилисту» удается пробить, перед этим Судницин отразил несколько прицельных бросков. Команда из Екатеринбурга закрепляет свое преимущество. 

Удаление. Трактор.  74. Кравцов Виталий 2 мин. Задержка соперника клюшкой

Удаление. Трактор.  60. Пеньковский Артём 2 мин. Подножка

37 мин – Уже второй штраф получает Артем Пеньковской за сегодня. Нападающий проводит свою 200-ю игру в КХЛ. За ним на скамейку отправляется Виталий Кравцов. 

37 мин – Челябинцы продолжают прессинговать, но Коварж надежен. 

36 мин – «Трактор» отвечает, на острие Рихард Гюнге. 

36 мин – В игру вступает Александр Судницин. Голкипер надежен, он телом и щитками останавливает шайбу после броска Георгия Белоусова. 

33 мин – Челябинцы с завидным упорством угрожают воротам Коваржа. Подопечные Германа Титова прижимают гостей в их зоне. 

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30 мин – Пятый полевой у гостей вышел на лед. 

28 мин – Снова опасно в зоне гостей! Челябинские хоккеисты пытаются пробить, но оборона «Автомобилиста» оказывается сильнее. 

Удаление. Автомобилист.  58. Обидин Андрей 2 мин. Подножка

28 мин – Очередную возможность сравнять счет получают хозяева. Болельщики скандируют «Шайбу!». 

27 мин – Команды играют в полном составе. 

26 мин – Опасно! Под конец меньшинства челябинцы опасно атакуют ворота Коваржа. Голкипер выходит из рамки и отбивает мощный удар Рыбакова. 

Удаление. Автомобилист.  59. Вишневский Иван 2 мин. Удар клюшкой

Удаление. Трактор.  6. Никитин Никита 2 мин. Подножка

25 мин – Еще одно удаление зарабатывают соседи из Екатеринбурга. На скамейку отправляется хорошо знакомый челябинским болельщикам Иван Вишневский. Следом отправляется игрок в «черно-белой форме». 

24 мин – Есть несколько хороших моментов у хозяев, но реализовать не получается. 

24 мин – Челябинцы пользуются численным преимуществом и ищут возможности для броска. «Черно-белые» обосновались на половине гостей. 

Удаление. Автомобилист.  18. Белоусов Георгий 2 мин. Удар клюшкой

23 мин – Челябинцы вышли заряженные на игру. Никита Хлыстов мощно бьет от синей в сторону ворот. 

21 мин – Матч продолжается, хоккеисты получили возможность передохнуть и прийти в себя. Игра продолжается без одного из самых результативных игроков челябинского «Трактора». Пол Щехура, предположительно, получил травму голеностопа. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 

Статистика 1-го периода: Броски: 16-17 ; Броски в створ: 9-8 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 10-7 ; Время в атаке: 04:19-03:29 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

20 мин – Челябинцы пытаются отыграться, но безрезультатно. Их останавливает сирена. 

Изменение счета: Автомобилист. 15. Голышев Анатолий ассистенты: 18. Белоусов Георгий

19 мин – «Автомобилист» забивает «в раздевалку». 

18 мин – Игроки обеих команд показывают силовой хоккей. Очередная стычка у ворот гостей тому подтверждение. 

17 мин – Идут последние минуты первой двадцатиминутки. 

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16 мин – Нападающего уносят со льда на носилках. Болельщики поддерживают хоккеиста громкими аплодисментами. 

16 мин – Игроки борются за шайбу за воротами «Автомобилиста». Пол Щехура падает, теряет защиту и не может встать. Игра приостановлена. 

15 мин – Фактически игра начинается заново. Обе команды играют на высоких скоростях и много атакуют. 

Изменение счета: Автомобилист. 11. Секстон Дэн ассистенты: 59. Вишневский Иван, 77. Да Коста Стефан

12 мин – У гостей ушло не так много времени, чтобы сравнять счет. Секстон бьет по воротам, шайба отскакивает и пересекает линию. 

10 мин – Отличная возможность для челябинцев закрепить преимущество, но шайба уходит выше ворот. 

9 мин – Численное равенство обеих команд восстановлено. Продолжаем. 

Удаление. Трактор.  34. Стоа Райан 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

7 мин – Очень много нарушений допускают обе команды. Вот уже очередное удаление, на этот раз у хозяев. 

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Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол ассистенты: 22. Бергстрём Александр, 55. Бэйлен Ник

6 мин — ГООООЛ! Челябинцы открывают счет в этой встрече. Отлично сыграла тройка легионеров. Щехура мощным броском отправил шайбу в верхний угол. 

Удаление. Автомобилист. 59. Вишневский Иван 2 мин. Подножка

5 мин — Опасный момент у ворот «Автомобилиста». Коварж — голкипер гостей, оказывается не доволен невнимательностью судьи и останавливает его клюшкой. В ответ — второе удаление.

Удаление. Автомобилист. 3. Лямин Кирилл 2 мин. Подножка

5 мин — Тут же ошибается «Автомобилист», на скамейку отправляется один из игроков «бело-красных».

5 мин — Команды играют в равных составах.

4 мин — С первых же минут матча новичка проверяют массированной атакой. «Автомобилист» опасно угрожает воротам «черно-белых».

Удаление. Трактор. 60. Пеньковский Артём 2 мин. Толчок на борт

3 мин — Первое удаление. Гости получают численное преимущество.

2 мин — Ворота челябинцев сегодня защищает новый вратарь. Вместо Демченко в створе Александр Судницин.

1 мин — Команды на льду. Звучит стартовая сирена.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Лось — маскот екатеринбургского «Автомобилиста», сегодня тоже на арене. Болельщики обеих команд активно фотографируют, обнимаются и всячески заигрывают с ним.

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Тренерские штабы обеих команд уже определились с игроками, которые выйдут на лед. Герман Титов решил дать отдохнуть голкиперу Василию Демченко, вместо него сегодня на лед выйдет новичок «Трактора» Александр Судницин. Для вратаря эта игра станет дебютной.

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В рамках межсезонных турниров команды не встречались, «черно-белые» сыграли на родине и в Магнитогорске. Свердловчане провели подготовку на уфимском и нижегородском льду.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на встрече челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Всего соперники в рамках «регулярки» нынешнего чемпионата встретятся четыре раза: по два дома и на выезде. Сегодня нас ждет уральское дерби! Болельщики из Челябинской области могут следить за ходом матча в прямом эфире на нашем сайте или на телеканале ОТВ.

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