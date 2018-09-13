/ «Трактор» не смог прервать победную серию екатеринбургского «Автомобилиста». Фоторепортаж

«Черно-белые» уступили три шайбы и потеряли одного игрока.

Сегодня, 13 сентября, челябинский «Трактор» принимал на домашнем льду гостей из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Черно-белым» не удалось прервать победную серию «Автомобилиста», команда записывает на свой счет уже шестую победу подряд. Свою первую игру за челябинский «Трактор» провел новичок Александр Судницин.

Челябинцам удалось отличиться активным прессингом и множеством удалений. Если прошлую игру «черно-белые» провели почти без нарушений, то сегодня решили наверстать упущенное.

Первый период начался с преимущества «Трактора». Челябинцам первыми удалось открыть счет. Тройка легионеров создала для себя удачный момент, Пол Щехура мощным броском отправил в створ шайбу. «Автомобилист» не заставил себя долго ждать ответа. Меньше чем через 5 минут екатеринбуржцы сравняли счет, а потом и закрепили преимущество.

Автор единственной заброшенной шайбы в составе «Трактора» отправился на больничную койку. Под конец первого периода Пол Щехура получил удар по ноге, нападающий не смог самостоятельно покинуть поле, со льда его унесли на носилках.

Во втором периоде гости решили повторить опыт первого периода и забросили в «раздевалку». При этом челябинцы с завидной регулярностью угрожали воротам гостей, но безрезультатно.

Решающая двадцатиминутка не позволила переломить ход игры. Дэн Секстон оформляет дубль, забивая в пустые ворота. Итоговый счет встречи 1:4 в пользу екатеринбургского «Автомобилиста». На этом «Трактор» завершает первую домашнюю серию в сезоне. Следующие четыре игры пройдут в Магнитогорске, Хельсинки, Москве и Сочи.