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/ В Челябинске простились с экс-нападающим «Трактора» Павлом Лазаревым

В Челябинске простились с экс-нападающим «Трактора» Павлом Лазаревым

Хоккеиста похоронят рядом с могилой отца.
сегодня в 13:07
  |  Общество

Сегодня, 6 сентября, в хоккейной школе «Трактор» на Савина состоялось прощание с Павлом Лазаревым. Проводить в последний путь прославленного хоккеиста пришло множество поклонников челябинского хоккея. В девяностые годы Павел Лазаревым был кумиром для многих жителей города. На церемонии также присутствовал Антон Лазарев, сын нападающего, который, как и отец является хоккеистом и выступает за подмосковный «Витязь».

Попрощались с одним из лучших игроков в истории «Трактора». Настоящим любимцем наших болельщиков, до последнего дня остававшимся патриотом челябинского хоккея. Это очень большая потеря. Скорбим вместе со всем хоккейным Челябинском. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Всего Павел Лазарев провел в «Тракторе» 12 сезонов. За это время нападающий сыграл 523 матча и набрал 292 очка. Павел Лазарев является членом «Клуба Валерия Белоусова», в который попадают игроки «Трактора», забившие 100 и более шайб в матчах за клуб. Похоронят хоккеиста на Градском кладбище, возле могилы отца.

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