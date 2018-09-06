/ В Челябинске простились с экс-нападающим «Трактора» Павлом Лазаревым

Хоккеиста похоронят рядом с могилой отца.

Сегодня, 6 сентября, в хоккейной школе «Трактор» на Савина состоялось прощание с Павлом Лазаревым. Проводить в последний путь прославленного хоккеиста пришло множество поклонников челябинского хоккея. В девяностые годы Павел Лазаревым был кумиром для многих жителей города. На церемонии также присутствовал Антон Лазарев, сын нападающего, который, как и отец является хоккеистом и выступает за подмосковный «Витязь».

Попрощались с одним из лучших игроков в истории «Трактора». Настоящим любимцем наших болельщиков, до последнего дня остававшимся патриотом челябинского хоккея. Это очень большая потеря. Скорбим вместе со всем хоккейным Челябинском. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Всего Павел Лазарев провел в «Тракторе» 12 сезонов. За это время нападающий сыграл 523 матча и набрал 292 очка. Павел Лазарев является членом «Клуба Валерия Белоусова», в который попадают игроки «Трактора», забившие 100 и более шайб в матчах за клуб. Похоронят хоккеиста на Градском кладбище, возле могилы отца.