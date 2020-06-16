«Металлург» может подписать контракт с финским голкипером

По сообщениям источников, в Магнитогорск приедет бывший вратарь «Адмирала».

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Магнитогорский «Металлург» может подписать контракт с финским голкипером Юхой Олкинуорой. Сообщение об этом сегодня, 16 июня, появились в спортивных СМИ. О возможном контракте финского голкипера с «Магниткой» пишет в частности «Чемпионат».



«Голкипер Юхо Олкинуора подпишет контракт с „Металлургом“. Победитель ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии в прошлом сезоне защищал цвета „Адмирала“»,— сообщает спортивный ресурс.

В пресс-службе «Металлурга» официально не комментируют возможное подписание Юхо Олкинуоры. Однако ранее вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков говорил, что клуб работает в направлении заключения контракта с иностранным вратарём. Конкретного имени при этом функционер не называл. В случае подписания Юхи Олкинуоры Магнитогорск с высокой долей вероятности покинет шведский форвард Деннис Расмуссен, который играл за «Магнитку» 2 сезона. Ранее сообщалось, что игрок хочет продолжить карьеру в НХЛ.

«Высока вероятность того, что эта позиция уйдёт на голкипера, а значит пятью легионерами мы укомплектованы. Брать шесть иностранцев? У нас своя политика — зачем брать иностранца и держать его на лавке?»— цитирует Сергея Ласькова пресс-служба «Металлурга».

Если контракт с Юхой Олкинуорой будет подписан, то игрок станет первым за несколько лет иностранным голкипером в составе «сталеваров». Последним вратарём-легионером в «Металлурге» был финн Ари Ахонен, затем в Магнитогорске доверяли защищать последний рубеж только российским хоккеистам. В этом сезоне менеджмент «сталеваров» также рассматривал приглашение из Северной Америки собственного воспитанника Артёма Загидулина, но голкипер принял решение продолжить карьеру за рубежом.

Прошлый сезон Юхо Олкинуора провёл в составе «Адмирала» из Владивостока. За дальневосточников он отыграл 31 игру при 92,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,51. Помимо прочего, на его счету три матча на ноль. Отметим, что Юхо Олуинуора является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Финляндии. Ранее магнитогорцы уже подписали контракты с форвардами Хари Песоненом и Юхой Ламмикко, который также выигрывали мировой форум в стане «Суоми».