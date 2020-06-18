Сергей Терещенко вернулся в «Металлург»

Магнитогорцы заключили с игроком пробный контракт.

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Защитник Сергей Терещенко возвращается в «Металлург». Игрок, который является воспитанником магнитогорского хоккея, после двух лет в «Салавате Юлаеве» и «Тракторе» заключил со «сталеварами» пробный контракт, передаёт пресс-служба клуба.



«Воспитанник магнитогорской школы хоккея. Дебютировал в КХЛ за „Металлург“ в сезоне 2011/12 годов, а следующий сезон отыграл в команде „Донбасс“, после чего вернулся в родной клуб, за который выступал на протяжении последующих пяти лет»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «сталеваров».

Сергей Терещенко является двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ защитник завоевал как раз в «Металлурге». Напомним, прошлый сезон игрок провёл в «Тракторе». За 44 Матча в форме челябинцев Сергей Терещенко набрал 8 очков при показателе полезности «-6», 24 минутах штрафного времени, 35 силовых приёмах и 44 блокированных бросках.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего защитника 477 матчей, 24 шайбы и 55 передач при показателе полезности «+9». Среднее время игрока на льду составляет 14 минут и 49 секунд.