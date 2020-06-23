Хоккейный «Металлург» проведёт сборы в Магнитогорске

Расписание «сталеваров» на межсезонье сообщили в пресс-службе КХЛ.

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«Металлург» проведёт тренировочные сборы не выезжая за пределы России. «Сталевары» решили готовиться к сезону непосредственно в Магнитогорске. Свежие данные о том, где будут проводить сборы клубы КХЛ опубликовали в пресс-службе лиги.



Согласно данным с сайта КХЛ магнитогорские хоккеисты выйдут из отпуска 14 июля. До 16-го числа у «Магнитки» запланировано углублённое медобследование. С 16 июля по 1 августа «сталевары» будут заниматься в Магнитогорске, а уже 2-го августа в Челябинске сыграют с «Трактором». Затем «Металлург» продолжить подготовку в родном городе.

«10-14 августа — участие в „Мемориале Ромазана“. Соперники: „Автомобилист“, „Амур“, „Куньлунь Ред Стар“. 14 августа — товарищеский матч с „Автомобилистом“ в Магнитогорске. 15-18 августа — тренировочный сбор в Магнитогорске. 19-23 августа — участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: „Ак Барс“, „Салават Юлаев“, СКА»,— сообщили в пресс-службе КХЛ.

Завершающий этап сборов «Металлург» также проведёт в Магнитогорске. В его рамках 30 августа «сталевары» вновь проведут игру с «Трактором».

По традиции «Металлург», как и другие клубы КХЛ, готовится к новому сезону в Европе. Однако на этот раз в планы команд вмешался коронавирус. Отметим, что новый сезон КХЛ предварительно стартует 2 сентября.