Третий чемпион мира из Финляндии стал игроком «Металлурга»

Магнитогорцы подписали двухгодичное соглашение с голкипером Юхой Олкинуорой.

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С ещё одним финским легионером заключил контракт магнитогорский «Металлург». Стан «сталеваров» пополнил голкипер Юхо Олкинуора, информация о переезде которого на Южный Урал появились ранее. Контракт иностранного вратаря с «Магниткой» заключён на 2 сезона.



«Юхо Олкинуора в „Металлурге“. Голкипер сборной Финляндии заключил контракт с „Металлургом“. В минувшем сезоне Юхо выступал за клуб „Адмирал“. За команду из Приморского края Олкинуора провёл 31 матч, одержал 13 побед, 3 на „0“, при 92.9% отраженных бросков, 2.51 коэффициенте надёжности и шести минутах штрафного времени. В прошедшем сезоне финский голкипер провёл на льду в общей сложности 1770 минут и отразил 969 бросков по своим воротам»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе магнитогорцев.

Юхо Олкинуора является действующим чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Таким образом, вратарь стал третьим финским легионером в «Магнитке» и третьим победителем мирового первенства прошлого года. Ранее «Металлург» подписал форвардов Харри Песонена и Юхо Ламмикко.

Отметим, что Юхо Олкинуора стал первым иностранным голкипером в составе магнитогорцев за последние несколько лет. Последним не российским игроком, защищавшим ворота «Металлурга» был Ари Ахонен. Он играл в «Магнитке» в сезонах 2011 2012 и 2012 — 2013.