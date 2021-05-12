«Металлург» обменял вратаря Глеба Носова в «Ладу»

Взамен магнитогорцы получили денежную компенсацию

Вратарь системы магнитогорского «Металлурга» Глеб Носов будет выступать за тольяттинскую «Ладу». В среду, 12 мая, «Магнитка» обменяла 20-летнего голкипера в клуб ВХЛ. Взамен магнитогорцы получили денежную компенсацию. Об обмене ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Лады».



«Хоккейный клуб „Лада“ и магнитогорский „Металлург“ произвели обмен, в результате которого вратарь Глеб Носов отправился в Тольятти. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию»,— рассказали представители «Лады».

Глеб Носов в сезоне 2020—2021 сыграл за «Металлург» в трех матчах, заработав коэффициент надежности 2.52 и отразив 88,0% бросков. В ВХЛ голкипер выступал за «Зауралье». В 17 матчах он набрал коэффициент надежности 2.76 и отразил 92,1% бросков.

Напомним, с 1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов. За это время «Металлург» подписал контракты с пятью игроками — защитниками Алексеем Маклюковым, Алексеем Волгиным и Линусом Хультстремом, а также нападающими Павлом Акользиным и Анатолием Никонцевым. Кроме того, состав «сталеваров» пополнил форвард Брендон Лайпсик, права на которого были получены после обмена с ЦСКА. Подробнее о трансферах «Металлурга» и о том, какие роли в «Магнитке» будут играть новички, читайте в материале ИА «Первое областное».