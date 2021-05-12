«Металлург» и «Трактор» — старт межсезонья и новые надежды

ИА «Первое областное» разбирает первые подписания «сталеваров» и «черно-белых»

Начало мая традиционно ознаменовалось открытием рынка свободных агентов КХЛ. Клубы начали комплектование на следующий сезон с самого первого дня рынка. Не стали исключениями «Металлург» и «Трактор», которые также провели активную работу в первых числах мая. Подписания продолжатся в течение всего межсезонья, однако уже сейчас можно выявить определенные тенденции в комплектовании южноуральских клубов.



«Металлург»

В Магнитогорске не стали рубить с плеча после завершения сезона. Да, «Металлург» всегда претендует только на самые высокие места, а вылет во втором раунде, хоть и от будущего чемпиона, — не то, чего ждали болельщики и боссы «Магнитки», однако затевать очередную кардинальную перестройку «сталевары» не стали. Вместо этого магнитогорцы предпочли точечные усиления.

Без изменений по сравнению с прошлым сезоном осталась вратарская линия «Металлурга». Дуэт Василия Кошечкина и Юхо Олкинуоры продолжит защищать последний рубеж магнитогорцев. У финского голкипера действующий контракт до конца сезона 2021—2022, а вот с Василием Кошечкиным магнитогорцы в это межсезонье подписали новое соглашение, которое будет действовать год. С точки зрения вратарского вопроса менеджмент «Металлурга» решил не искать добра от добра, оставив двух равных по силе голкиперов. В прошлом сезоне оба провели практически равное количество игр в регулярном чемпионате (30 у Олкинуоры против 29 у Кошечкина) и равное (по семь) — в плей-офф, скорее всего, тенденция сохранится и в будущем игровом году.

В обороне «сталевары» не только сохранили лидеров, но и укрепили так называемые нижние звенья. Для начала магнитогорцы подписали новые контракты с Артемом Земченком и Григорием Дроновым, а также заключили соглашение на новых условиях с Егором Яковлевым. Кроме того, оборонительный корпус «Металлурга» пополнили Алексей Волгин из «Нефтехимика» (годичное соглашение), Алексей Маклюков из «Барыса» (контракт на два года) и Линус Хультстрем, игравший в «Витязе» (контракт на год). Последний заменил Филипа Хольма на позиции легионера и призван не только работать в обороне, но и помогать в атаке. Два других новичка магнитогорцев призваны скорее укрепить те самые «нижние звенья» без явных подключений в атаку.

В атакующей линии «Металлурга» произошли самые большие изменения. Команду уже покинули Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил. Оба игрока занимали легионерские квоты, но не были лидерами в решающих матчах. Также родную для себя команду покинул Николай Кулемин. Воспитанник «Магнитки» при большом контракте играл в третьем-четвертом звене и во многом не оправдал возложенных надежд. Ушедших заменили Павел Акользин из «Барыса», Анатолий Никонцев из «Спартака» и Брэндан Лайпсик, права на которого были выменяны у ЦСКА. Все трое подписали двухгодичные контракты. При этом если Акользин и Никонцев рассматриваются скорее как игроки для третьего-четвертого звена, то легионер Лайпсик должен стать одним из лидеров атак «Металлурга». В прошлом сезоне канадец, будучи игроком «армейцев», набрал 32 очка. Возможно, в более открытой системе «сталеваров» он сможет превзойти этот результат.

Однако на этих подписаниях работа менеджмента «Металлурга» не закончилась. По-прежнему нет нового контракта у Сергея Мозякина, в статусе ограниченно свободного агента находится Николай Голдобин и не закрыта одна легионерская позиция. Кроме того, в СМИ стали появляться слухи о расторжении контрактов с Сергеем Плотниковым и Николаем Прохоркиным, однако они не находят официального подтверждения. Также слухи сватают в «Магнитку» Дмитрия Кагарлицкого, однако ни сам форвард, покинувший московское «Динамо», ни представители «сталеваров» никак не комментировали эту информацию.

Окончательный состав «Металлурга» на сезон будет сформирован к началу лета. Однако уже сейчас видно, что в Магнитогорске пытаются собрать сбалансированную команду, способную показывать не только креативный хоккей, но и при необходимости бороться и прессинговать соперника.

«Трактор»

Челябинская команда стала одной из немногих, кто начал «разрывать» трансферный рынок практически с самого его открытия. В первый же день «Трактор» покинули сразу десять человек — защитники Денис Бодров, Дмитрий Огурцов и Олег Евенко, а также форварды Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов. Закрывать позиции и усиливать состав челябинцы начали с первого дня рынка свободных агентов.

Неожиданно для многих изменилась вратарская линия «Трактора». Клуб покинул Иван Федотов, обменянный в ЦСКА на денежную компенсацию. Замена голкиперу, который, играя в Челябинске, стал кандидатом в сборную России, нашлась быстро. Новым вратарем «черно-белых» стал Эмиль Гарипов, бравший Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Именно с этой парой на последнем рубеже челябинцы и начнут сезон 2021—2022. В защитной линии у «черно-белых» пока одно приобретение — Евгений Кулик из «Спартака» (контракт на два года). Руководство «Трактора» рассматривает его как защитника-домоседа.

«Он всегда отдается игре на сто процентов и способен нейтрализовать лидеров других команд. Кулик хорош в меньшинстве, блокирует броски, любит играть в тело. Также Евгений настоящий человек коллектива и командный игрок. С его приходом мы в первую очередь усилим игру „Трактора“ на своей половине площадки», — прокомментировал подписание Евгения Кулика директор «Трактора» Иван Савин.

Больше всего новых игроков у челябинцев в линии нападения. Первым новичком в составе «черно-белых» стал Тему Пулккинен. Финский форвард стал пятым иностранцем в команде и заменил Понтуса Оберга. На Пулккинена в «Тракторе» рассчитывают как на игрока первых двух звеньев, способного изменить ход встречи. Вполне возможно, финн будет выходить на правом краю атаки, в одном сочетании с Сергеем Калининым и Алексеем Бывальцевым. Другим усилением в первые звенья стал Владимир Ткачев (соглашение на два сезона). Он также, как и Тему Пулккинен, пришел из «Локомотива» и также рассматривается в качестве хоккеиста, способного решать большие задачи. С подписанием Владимира Ткачева «Трактор» закрыл позицию, освободившуюся после ухода Игоря Полыгалова.

Еще одним новичком челябинцев, но уже в «нижние звенья», стал Кирилл Капустин (контракт на два года), перешедший из «Северстали». В Череповце 28-летний форвард играл в основном в третьем и четвертом сочетании, высока вероятность, что именно эта роль уготована ему и в Челябинске. Кроме того, сразу два обладателя Кубка Гагарина — 2021 начнут следующий сезон в составе «Трактора». Это Алексей Потапов (соглашение на два года) и Андрей Стась (контракт по схеме 2 + 1). В «Авангарде» Боба Хартли оба игрока также выходили в «нижних звеньях», нейтрализуя атаки соперника. Этим же они займутся и в «Тракторе». Стась и Потапов — примеры тех хоккеистов, которые полезны своей работоспособностью и готовностью «таскать рояль».

Есть в «Тракторе» и целых шесть игроков в статусе ограниченно свободных агентов. Это Дмитрий Алексеев, Игорь Исаев, Александр Подкорытов, Александр Тридчиков и Марсель Шолохов. Все они получили квалификационные предложения от руководства.

Как и в случае с «Металлургом», у «Трактора» уже видны контуры команды следующего сезона. Челябинцы явно настроились на более высокие задачи, чем первый раунд плей-офф. Однако для этого «черно-белым» необходимы точечные усиления в защитной линии.

В первые дни межсезонья и «Металлург», и «Трактор» провели активную работу на трансферном рынке, показав в первую очередь готовность к решению больших задач. Несомненно, до старта предсезонки оба южноуральских клуба сделают еще ряд подписаний, чтобы начать подготовку в оптимальных составах.