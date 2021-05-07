«Металлург» получил права на финалиста Кубка Гагарина

«Сталевары» совершили обмен с ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» может пополниться еще одним иностранным хоккеистом. В пятницу, 7 мая, «сталевары» совершили обмен с московским ЦСКА, в результате которого получили права на форварда Брэндона Лайпсика. Контракт с форвардом подписан на два года. В обратном направлении последовали спортивные права на Лиаса Андерссона, играющего в НХЛ. О трансфере ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «армейцев».

Армейцы обменяли права на Брендана Лайпсика, у которого закончился контракт с клубом, в магнитогорский «Металлург», получив взамен права на шведского нападающего Лиаса Андерссона. В 2017 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» под седьмым номером. В марте 2018 года он провел свой первый матч в НХЛ за команду из Нью-Йорка против «Вашингтона» (2:4) и отметился заброшенной шайбой. Таким образом швед стал самым молодым игроком «Рейнджерс», кому удался такой дебют.

«Он отличился в возрасте 19 лет 164 дней, превзойдя достижение Майка Эллисона от 1980 года. В 2020 году нападающий был обменен в «Лос-Анджелес Кингс». Всего в НХЛ Андерссон провел 84 матча, набрав 13 очков (6 + 7). Также форвард выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» и «Онтарио Рейн» в АХЛ и за ХВ71 и «Фрёлунду» в Шведской элитной серии», — рассказали в пресс-службе ЦСКА.

Напомним, Брендэн Лайпсик перешел в ЦСКА в 2020 году из «Вашингтон Кэпиталз». За прошлый сезон в КХЛ форвард набрал 32 очка в 58 играх. Отметим, Брэндон Лайпсик стал четвертым легионером в составе «Металлурга». Сейчас в корпусе иностранцев «Магнитки» три человека — вратарь Юхо Олкинуора, нападающий Тэйлор Бек и защитник Линус Хультстрем.