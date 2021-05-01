Защитник Линус Хультстрем стал игроком «Металлурга»

Экс-игрок «Витязя» подписал со «сталеварами» годичное соглашение

Еще одним новичком магнитогорского «Металлурга» стал Линус Хультстрем. «Сталевары» подписали с шведским защитником годичное соглашение. О соглашении между «Металлургом» и Линусом Хультстремом в субботу, 1 мая, объявили в пресс-службе КХЛ.



«Самый результативный защитник „Витязя“ швед Линус Хультстрём присоединился к „Металлургу“»,— объявили представители КХЛ.

Ранее легионер защищал цвета подмосковного «Витязя». В 57 играх за клуб из Подольска Лунис Хультстрем набрал 23 очка. В среднем игрок обороны проводил на льду 21 минуту 15 секунд за игру при показателе полезности «–15».

Добавим, после подписания Линуса Хультстрема в заявке «Металлурга» осталось две вакантные легионерские позиции. Щвед же присоединился к корпусу иностранных игроков «сталеваров», в котором помимо него состоят форвард Тэйлор Бек и голкипер Юхо Олкинуора.

Напомним, все подписания «Металлурга» и «Трактора» этого межсезонья ИА «Первое областное» собрало в одну таблицу. Посмотреть ее можно по ссылке.