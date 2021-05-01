«Металлург» подписал контракты с Анатолием Никонцевым, Алексеем Маклюковым и Алексеем Волгиным

Три игрока проведут в составе «сталеваров» ближайшие сезоны

Состав «Металлурга» пополнили еще три новых хоккеиста. Команда из Магнитогорска заключила двухлетние контракты с экс-капитаном «Спартака» Анатолием Никонцевым и бывшим защитником «Барыса» Алексеем Маклюковым. Также состав «Магнитки» пополнил защитник Алексей Волгин, с которым подписали годичное соглашение. Все три сделки в субботу, 1 мая, ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе КХЛ.



«„Металлург“ заключил двухлетний контракт с защитником Алексеем Маклюковым. „Металлург“ заключил двухлетний контракт с нападающим Анатолием Никонцевым. Металлург“ заключил однолетний контракт с защитником Алексеем Волгиным»,— сообщили представители КХЛ.

30-летний Анатолий Никонцев в прошлом сезоне провел за «Спартак» 46 игр в регулярном чемпионате и четыре — в плей-офф. За 50 встреч форвард заработал 22 очка по системе «гол + пас». 27-летний Алексей Маклюков последние четыре сезона выступал в составе «Барыса». В прошлом игровом году на счету защитника — 54 игры и 3 очка при показателе полезности «–2». Алексей Волгин сыграл за «Нефтехимик» 60 встреч в «регулярке». На счету защитника также 22 очка.

Ранее состав «Магнитки» уже пополнил один бывший игрок «Барыса» — форвард Павел Акользин. В составе магнитогорцев он также проведет ближайшие два года. Кроме того, игроком «сталеваров» стал защитник Линус Хультстрем. Швед, который в прошлом сезоне защищал цвета подмосковного «Витязя», подписал с «Металлургом» однолетнее соглашение.

Напомним, все подписания «Металлурга» и «Трактора» этого межсезонья ИА «Первое областное» собрал в одну таблицу. Посмотреть ее можно по ссылке.