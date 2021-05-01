Павел Акользин стал первым новичком «Металлурга» в межсезонье-2021

«Сталевары» подписали с нападающим двухлетний контракт

Магнитогорский «Металлург» представил первого новичка межсезонья 2021 года. Им стал Павел Акользин — 30-летний нападающий, ранее защищавший цвета «Барыса» из Нур-Султана. «Сталевары» заключили с форвардом двухлетний контракт, сообщили в субботу, 1 мая, в пресс-службе магнитогорской команды.



«Представляем первого новичка текущего межсезонья! „Металлург“ и форвард Павел Акользин заключили контракт. Соглашение рассчитано на два сезона. Павел Акользин — воспитанник московской школы „Русь“. Начал свою профессиональную карьеру в командах системы московского „Спартака“ в 2007 году, затем перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих пяти сезонов выступал за команду „Бейбарыс“. В сезонах 2014/15 и 2015/16 защищал цвета воронежского „Бурана“ в ВХЛ, а затем вернулся в Казахстан, где в течение последующих лет выступал за различные команды, включая клуб КХЛ „Барыс“»,— сообщили представители «Магнитки».

Отметим, в сезоне 2020—2021 Павел Акользин провел за «Барыс» 47 матчей и набрал шесть очков при 34 минутах штрафа, 66 силовых приемах и 35 блокированных бросках.

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