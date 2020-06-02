Максим Карпов и Илья Каблуков подписали контракты с «Металлургом»

Ранее нападающих обменяли из СКА в «Амур».

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Ещё два хоккеиста пополнили состав магнитогорского «Металлурга» сегодня, 2 июня. К команде присоединились форварды Максим Карпов и Илья Каблуков, сообщила пресс-служба «сталеваров». Контракты с игроками были подписаны на 2 и 1 год соответственно.



Данный обмен стал частью большой трехсторонней сделки, в которой помимо «Металлурга» были задействованы хабаровский «Амур» и санкт-петербургский СКА. В первой её части магнитогорцы обменяли пятерых игроков, в числе которых Егор Спиридонов, права на защитника Егора Замулу и денежную компенсацию на нападающего Сергея Плотникова. Затем Замула и Спиридонов ушли из «Амура» в СКА в обмен на Карпова и Каблукова, которые в понедельник, 1 июня, расторгли соглашение с хабаровчанами, а уже сегодня присоединились к «Магнитке».

«Магнитогорский „Металлург“ подписал контракты с Карповым и Каблуковым. Магнитогорский хоккейный клуб „Металлург“ подписал контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым. Соглашения с форвардами рассчитаны на 2 и 1 год соответственно»,— прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе «Магнитки».

Максим Карпов является уроженцем Челябинска. Свою первую награду — серебро чемпионата КХЛ он завоевал в составе «Трактора». Также в активе игрока — Кубок Континента в составе московского «Динамо» в сезоне 2013/2014. В прошлом сезоне за СКА Карпов сыграл 57 матчей, набрал 15 очков при показателе полезности «+9», 8 минут штрафного времени, 24 силовых приёма и 12 блокированных бросков.

Илья Каблуков является воспитанником школы ЦСКА. Среди достижений форварда: серебряная медаль чемпионата России 2011, Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов и золотая медаль Олимпиады в Пхенчхане. В прошлом году Илья Каблуков играл за СКА. В регулярном чемпионате форвард сыграл 48 матчей, сделал 3 голевые передачи при показателе полезности «+5», 43 минутах штрафа, 27 силовых приёмов и 16 блокированных бросков.

Напомним, что в понедельник «Металлург» произвёл обмен со «Спартаком». «Магнитка» получила права на финского нападающего Юхо Ламмикко, отдав в ответ права на форварда Матиаса Фрома.