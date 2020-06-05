Зарплата главного тренера «Металлурга» сократилась на 30%

Об этом заявил первый вице-президент «сталеваров» Сергей Ласьков.

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Введённый в КХЛ жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей ударил по карманам игроков и сократил их зарплаты в несколько раз. Однако не только хоккеисты пошли на финансовые уступки. Как рассказал первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков, главный тренер «сталеваров» Илья Воробьёв тоже «подвинулся в деньгах». Его контракт был уменьшен на 30%, сообщил функционер.



«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации»,— передаёт слова Сергея Ласькова «Чемпионат».

Также вице-президент «Магнитки» рассказал, как команда в целом справилась с потолком зарплат. По словам Сергея Ласькова, сейчас «Металлург» вписывается в новые реалии российского хоккея и даже имеет немного свободных средств, которые планируется потратить на новых игроков.

«Мы оставили нужную сумму как раз на вратаря и центрального нападающего для топ-6. Считаю правильным решением оставить жёсткий потолок в 900 миллионов рублей Это позволило выровнять уровень селекции в топ-клубах, сильных игроков стали подписывать и остальные команды. Чемпионат теперь должен стать интереснее»,— сказал Сергей Ласьков.

Напомним, жесткий потолок зарплат в КХЛ был утверждён в марте этого года. По новым правилам общая сумма контрактов всех игроков в одной команде не должна превышать 900 миллионов рублей. Ранее он был установлен на уровне в 800 миллионов, но допускались превышения. Установлен также и «пол», то есть минимальная общая сумма контрактов. Она равна 270 миллионам.

На минувшей неделе «Металлург» совершил ряд обменов и приобретений. Так, за магнитогорцев теперь будут играть Максим Карпов, Тэйлор Бек и Юхо Ламмикко. Помимо этого «сталевары» заключили контракты с рядом других хоккеистов и подписали соглашения со старыми игроками на новых условиях.